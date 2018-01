Uitgetest: kunnen computerbrillen echt slaapproblemen en hoofdpijn tegengaan? Timon Van Mechelen

18 januari 2018

16u54 71 Fit & Gezond Maar liefst vijftig tot zelfs negentig procent van de mensen die langer dan twee uur aan een stuk naar een computerscherm tuurt, heeft last van zogenaamde 'computerogen'. Computerbrillen zouden soelaas bieden, maar hoe goed werken die eigenlijk? Wij probeerden een bril van Blueberry uit, vorig jaar nog bekroond tot 'Gekozen Product van het Jaar'.

We brengen allemaal meer en meer tijd door voor een scherm, volwassenen makkelijk zelfs tot 13 uur per dag. De onmiddellijke impact daarvan is merkbaar door droge of tranende ogen, vermoeidheid, een wazig zicht en hoofdpijn. Al vanaf 2 uur blootstelling vermindert de afscheiding van het slaaphormoon melatonine ook, waardoor we slechter slapen. En dat kan ik helaas zelf allemaal beamen. Sinds ik zo'n drie jaar geleden fulltime achter een computer ben beginnen werken, zijn mijn ogen behoorlijk achteruit gegaan. 's Avonds kan ik de ondertiteling op mijn tv niet meer lezen zonder bril omdat mijn ogen zo moe zijn, ik gebruik permanent vochtinbrengende oogdruppels om te vermijden dat mensen mij 's middags vragen of ik stoned ben en ik lig regelmatig nog een uur naar het plafond te staren in bed. Aangezien de kans er dik inzit dat ik de rest van mijn leven op een scherm ga turen, ging ik quasi direct in op het aanbod om een computerbril uit te proberen.



Wat die exact doen? "Via de BLP Lens technologie beschermt de Blueberry iedereen, ook bril- en lenzendragers, tegen de schadelijke stralen van blauw licht. De glazen hebben verschillende filterende en beschermende lagen, die het blauw, indigo en violet licht blokkeren. Deze nieuwe technologie werd grondig getest door onafhankelijke laboratoria," staat te lezen in het persbericht. "De rustgevende werking ervan is voelbaar vanaf de eerste ogenblikken voor een scherm." Vond ik wel heel veelbelovend klinken, dus heb ik de bril een maand lang zo vaak mogelijk gedragen om te zien wat de korte- en langetermijneffecten daadwerkelijk zijn.

Instagramfilter

Het mag misschien onrealistisch klinken, maar ik voelde wel degelijk een verschil van zodra ik de bril op mijn neus had staan. Hoewel het lijkt alsof de wereld een gelige Instagramfilter over zich heen krijgt, wat absoluut even wennen is, voelde ik mijn ogen inderdaad meteen ontspannen. Normaal knijp ik mijn ogen ook altijd een beetje toe, dat deed ik nu automatisch niet meer. Ken je het gevoel van zonder zonnebril in de zon zitten? Exact zo voelde het bijna direct zonder de bril op. Heel gek!



Na een hele werkdag met de bril op, voelen mijn ogen veel minder droog en geïrriteerd aan, en ik heb minder last van hoofdpijn die normaal gezien steevast aan komt kloppen in de namiddag. Dat de Blueberry-brillen ook beschikbaar zijn op sterkte en er niet eens lelijk uitzien, helpt nog extra om je te overtuigen ze te blijven dragen. Persoonlijk zijn de brillen niet helemaal mijn smaak, dus ik draag ze voornamelijk tijdens thuiswerkdagen. Sommige collega's zijn dan weer wel fan van de vrolijke kleurtjes en matte frames, dat is dus duidelijk persoonlijk.



Conclusie

Wie net als ik niet kan vermijden om een godganse dag op een scherm te kijken, doet er absoluut goed aan om tenminste af en toe een computerbril te dragen. Want zelfs als je net als ik de bril maar een paar dagen per week draagt, merk je echt een verschil.