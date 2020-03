Uitgestelde sportevents nu ook online te beleven: fiets, loop of wandel virtueel LH

20 maart 2020

17u37 2 Fit & Gezond Evenementenbureau Golazo, dat al zijn sportevents verplaatste of annuleerde tot en met 1 juni, laat sporters de events toch beleven op hun nieuw onlineplatform Evenementenbureau Golazo, dat al zijn sportevents verplaatste of annuleerde tot en met 1 juni, laat sporters de events toch beleven op hun nieuw onlineplatform Keep Moving . De medaille die elke deelnemer krijgt, wordt symbolisch aan een zorgverstrekker geschonken.

“Blijven bewegen. Dat blijft – misschien nu meer dan ooit – heel belangrijk. Het wordt ook aangeraden. Wie fit en gezond is, is minder snel vatbaar voor virussen. Naast de preventieve gezondheidsmaatregelen rond hygiëne en sociaal contact, is beweging onbetwist een aandachtspunt”, klinkt het in een mededeling. “Nu tal van evenementen voor een hele tijd verschoven zijn naar later, wil Golazo je helpen om individueel actief te blijven, binnen of buiten.”

“Met het nieuwe virtuele beweegplatform Keep Moving willen we mensen stimuleren om te blijven bewegen in hun huis of in de omgeving en dit binnen de richtlijnen van de overheid. Zo voegen we een laagje beleving en een virtuele sociale dimensie toe aan solo beweegmomenten.”

Tijd of klassement zijn niet van tel, integendeel, beweeg met gematigde intensiteit, dat is om meerdere redenen het veiligste en het gezondste Evenementenbureau Golazo

Wie wil meedoen, kan zowat elke wearable of sportapp koppelen met het platform en kiest dan één van de virtuele evenementen van die week. “Iedereen krijgt meerdere dagen de tijd om de uitdaging af te werken en kiest dus zelf zijn of haar tempo om de totaalafstand af te leggen. Tijd of klassement zijn niet van tel, integendeel, beweeg met gematigde intensiteit, dat is om meerdere redenen het veiligste en het gezondste”, aldus Golazo nog.

Keep Moving, dat gratis is, gaat vandaag al van start met de eerste virtuele sportevenementen: Omloop van Vlaanderen en Dwars door Dendermonde.

