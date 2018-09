Type 2 diabetes voorkomen? Dan zet je het best deze voeding wat vaker op het menu Nele Annemans

10 september 2018

13u06

Bron: Red Online 0 Fit & Gezond Het is geen geheim dat een gevarieerd eetpatroon en een gezonde levensstijl je helpen beschermen tegen kanker, beroerte en hart- en vaatziekten. Specifiek voor type 2 diabetes blijkt nu dat volkorenproducten enorm nuttig zijn om de ziekte te voorkomen.

Voor een studie onderzochten wetenschappers van de Chalmers University of Technology in Zweden en het Deense Cancer Society Research Centre het effect van volkorenproducten op de gezondheid van 55.000 Denen over een periode van 15 jaar.

Daaruit bleek dat de mensen die het meest volle granen aten, minstens 50 gram per dag, het minste kans hadden om type 2 diabetes te ontwikkelen. Zo hadden vrouwen die 50 gram per dag aten 22% minder kans om de ziekte te krijgen dan diegenen die het minst volle granen verorberden.

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan volkoren granen, zijn bijvoorbeeld havermout, roggebrood en zilvervliesrijst. Bij volkorenpasta en -brood kan de hoeveelheid nogal verschillen, al is het wel altijd een goed idee om de witte variant in te ruilen voor de volkoren.

Hoofdonderzoeker Rikard Landberg zegt dan ook dat koolhydraatarme diëten helemaal uit den boze zijn. "Als het gaat om volkorenproducten, zijn de onderzoeksresultaten duidelijk: van de vele studies die er al naar gebeurd zijn, bij verschillende groepen mensen over heel de wereld, is er geen enkele die negatieve gezondheidseffecten van volkorengranen heeft aangetoond."

Bovendien zitten de meeste volkorenproducten tjokvol vezels die zorgen voor een goede darmwerking en je bloedsuikerspiegel stabiel houden.