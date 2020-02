Exclusief voor abonnees Twitter-baas volgt extreme vorm van vasten en eet amper 7 maaltijden per week: “Waag je nooit aan zo’n gevaarlijk dieet” Nele Annemans

03 februari 2020

08u47 1 Fit & Gezond Het vastendieet of intermitting fasting zit al een poosje in de lift. Hollywoodsterren als Jennifer Anniston, Kourtney Kardashian en Jennifer Lopez zweren al jaren bij het dieet waarbij je eetpauzes inlast. Maar de CEO van Twitter, Jack Dorsey, gaat nog een stapje verder. Hij vertelde onlangs dat hij amper 7 maaltijden per week verorbert. Wij gingen ten rade bij diëtiste Sanne Mouha over hoe (on)gezond dat is.

Intermittent fasting, ofwel periodiek vasten, was vorig jaar de meest gegoogelde zoekterm op het vlak van diëten. Het lijkt zowat de heilige graal bij om wat pondjes te verliezen. Maar wat houdt dat nu precies in, en is het de hype ook waard? Diëtiste Sanne Mouha: “Bij intermittent fasting eet je afwisselend een periode wel en een periode niet of zeer beperkt. Afhankelijk van de variant gaat het om om de andere dag vasten tot 2 dagen per week vasten en 5 dagen gezond eten (het zogenaamde 5:2-dieet). Op een vastendag eet je hooguit 25 procent van het aantal calorieën dat je nodig hebt volgens je leeftijd, geslacht, lengte en gewicht. Er zijn varianten als 14:10, waarbij je 14 uur per dag vast en enkel eet binnen een tijdspanne van 10 uur, en 16:8, ­waarbij je 16 uur per dag vast en enkel eet ­binnen een tijdspanne van 8 uur”, aldus de diëtiste.

Maar Twitterbaas Jack Dorsey gaat nog een stapje verder. Hij volgt een extreme vorm van periodiek vasten en nuttigt alleen ‘s avonds één grote maaltijd.

“Amper één keer per dag eten, is ronduit gevaarlijk. Je lichaam heeft tal van voedingstoffen nodig, denk aan eiwitten, koolhydraten, vetten, maar ook vitaminen, mineralen, vezels etc.” Die haal je volgens Mouha onmogelijk allemaal uit één grote maaltijd. “Een voorbeeld, je hebt verschillende soorten eiwitten nodig en die ontstaan door allerhande aminozuren die zoals bolletjes aan een ketting hangen. Maar om een mooie ketting te maken, heb je heel wat bolletjes nodig. En dat geldt voor veel dingen in onze voeding. Je moet dus al heel hard je best doen om alle die nodige stoffen binnen te krijgen.” Bovendien moet je veel meer aandacht hebben voor wat je eet. “Bij dergelijk dieet moet je voldoende in de gaten houden wat, hoeveel en gevarieerd genoeg eet om alles binnen te krijgen wat je lichaam nodig heeft.” Want hoewel zijn maaltijd wel gezond oogt, stopt hij er veel te weinig variatie in volgens de diëtiste. “Zijn avondeten bestaat uit een hoofdmaaltijd van eiwitten zoals vis, kip of steak en veel groenten en als dessert verschillende soorten bessen en af en toe een stukje donkere chocolade. Hij varieert dus nooit qua fruitsoorten, mist verschillende vitamines en mineralen zoals calcium.” Nare gevolgen Mouha duidt dan ook op de gevaren van zijn dieet. “Het gebrek aan bepaalde vitamines en mineralen kan talloze nare gevolgen hebben voor je lichaam en geest. Van je ogen, huid en haar tot je concentratievermogen dat achteruit gaat. Te weinig vezels eten is dan weer slecht voor je darmflora. Bovendien moet hij te veel eiwitten in een keer te verorberen. Als we ervan uitgaan dat Dorsey 70 kg weegt en 70 gram eiwitten nodig heeft per dag, moet hij elke dag een lap vlees van 400 gram naar binnen werken. Tenzij hij zijn maaltijd spreidt over 5 uur, lukt dat gewoon niet. (lacht) Zo weinig eten zorgt er überhaupt voor dat je ondervoed raakt. Ik raad dus ten stelligste af om je aan dit extreme dieet te wagen.” Is het dan tout court een slecht een idee om je aan het vastendieet te wagen? Volgens Mouha alvast niet. “Als je je goed voelt bij het periodiek vasten en je volgt het op een gezonde manier dan vormt dat geen enkel probleem voor je gezondheid. Dat wil zeggen dat je er ook op let dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt in de tijdspanne die je wel eet.” Je hoeft het daarentegen niet volgen voor je gezondheid. “Er is amper bewijs dat het vastendieet ook daadwerkelijk gezondheidsvoordelen heeft. Elk ander gezond voedingspatroon biedt dezelfde voordelen.” En helaas, pindakaas, het werkt ook niet beter dan andere diëten om af te vallen. “In het begin zal je waarschijnlijk wat kilo’s verliezen, de vraag is alleen - net zoals bij andere diëten - hoelang je het volhoudt.”