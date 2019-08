Tweede zit komt eraan: brainfood voor blokkende studenten Nathalie Tops

Fit & Gezond Voor veel studenten komen er herexamens aan en dat vergt voor sommigen ook in de keuken wat voorbereiding. Enkele tips om toch nog gezond te eten in tijden van studeermarathons en rommelende magen.

Tijdens de blokperiode wordt gezonde voeding al eens uit het oog verloren. Dat blijkt uit een studie bij 400 Vlaamse studenten, uitgevoerd door onderzoeksbureau iVox in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Sommige studenten eten de komende weken bewust gezonder, anderen grijpen vaker naar vettere maaltijden, meer koffie en snoep. Toch zijn de meeste jongeren het eens: gezond brainfood kan je slaagkansen verhogen. Diëtiste Sanne Mouha geeft alvast advies.

• “’s Ochtends eten als een keizer, ’s middags als een koning en ’s avonds als een zwerver? Dat advies mag je als student in de wind slaan, want jouw brein heeft heel wat brandstof nodig. Probeer daarom om de twee uur iets kleins te eten: een kom soep met een boterham, yoghurt met wat fruit ... Let erop dat je je niet overeet, want dat is nefast voor je concentratie.”

• “Studeren is hard werken. Ons lichaam heeft dan ook energie nodig. Dat levert suiker met hopen. Maar let wel op dat je de juiste suikers binnenkrijgt. Snoepjes en zuurtjes doen je bloedsuikerspiegel even steil pieken, maar daarna volgt een diep dal én een concentratiedip. Fruit bevat zowel meervoudige als enkelvoudige suikers en is makkelijk verteerbaar.”

• “Over fruit gesproken: blauwe bessen staan te boek als superfoods. Maar voor je je weekbudget uitgeeft aan een emmer besjes: elk stuk groente en fruit is een superfood. Appels en bananen zijn een pak budgetvriendelijker.”

• “Noten, pitten en zaden zijn goede bloksnacks: ze bevatten veel vetzuren, wat goed is voor onze hersenen. Maar ze zijn ook erg calorierijk: beperk je inname daarom tot 20 gram per dag. Ook omega 3-rijke voedingsmiddelen als zalm, makreel en haring zijn om diezelfde reden aanraders. Deze gezonde vetten vormen de ideale bouwstenen voor onze breincellen.”

• “Zorg dat je voldoende drinkt, want dehydratatie doet de concentratie dalen. Kies voor water of thee. Een koffietje van tijd tot tijd kan geen kwaad – ik heb zelf mijn studententijd overleefd op koffie – maar erg cafeïnerijke drankjes kan je toch beter laten.”

• “Neem de tijd om te eten en kies gezonde voeding. Dat hoeft niet al te veel tijd of moeite te kosten: voorgesneden groenten uit de diepvries, een bokaal of een zakje bevatten iets minder vitamines dan verse, maar blijven gezond.”