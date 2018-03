Twee weken zonder suiker en je smaak

is gereset

Inge Stiers

25 maart 2018

10u00 1 Fit & Gezond Dat gezond en gevarieerd eten belangrijk is, weet intussen iedereen. Ik ging echter een stapje verder en schrapte zoveel mogelijk suikers en bewaarmiddelen uit mijn voeding. Daardoor vóél je je in korte tijd een pak beter. Het is de eerste stap naar je gezondste lichaam ooit.

INGE STIERS

«In de periode dat ik met een burn-out kampte en mijn lichaam geen energie meer had, heb ik andere, natuurlijke voeding leren te waarderen», zegt Claudia Van Avermaet. «Omdat ik niet wist hoe ik mijn lichaam kon ondersteunen, ben ik zelf gaan experimenteren met recepten en gerechten, ook al ben ik geen keukenprinses. (lacht) Zo schrapte ik suikers en bewaarmiddelen uit mijn dieet, omdat ik er angstaanvallen van kreeg. Intussen ben ik minder strikt omdat het anders niet vol te houden is — zeker niet op restaurant of op vakantie — maar toen ik ziek was, voelde ik dat het een verandering teweegbracht aan mijn lichaam en energiepeil. Het moest immers geen energie meer steken in het afbreken van suikers en e-nummers, en daardoor herstelde ik veel beter. Ik leerde dat hoe meer je afwijkt van natuurlijke voeding, hoe meer moeite je lichaam moet doen om alles te verteren.»

Eenvoud troef

Het stimuleerde Van Avermaet om ortho­moleculaire voeding (natuurvoeding) en sportvoeding te bestuderen. «Voedsel werd mijn medicijn», zegt ze. «Alleen nog natuurlijke ingrediënten gebruiken, vergt misschien een andere manier van koken, maar zodra je het gewend bent, is het heel eenvoudig. Na een paar weken weet je wat (niet) mag en verspil je in de supermarkt ook geen tijd meer met het bestuderen van de etiketten. Ik gebruik ook nooit moeilijk te vinden ingrediënten of ingewikkelde recepten. Ik heb wel mijn smaakpapillen moeten heropvoeden, want als je nauwelijks nog suiker gebruikt, smaakt alles anders. Je kan je smaakpalet simpelweg beïnvloeden door het twee weken vol te houden. Mijn kinderen vonden die ‘speciale’ voeding in het begin ook niet lekker, maar nu hoor ik hen niet meer klagen. Al is het altijd afwachten hoe ze op iets nieuws reageren. Suiker vervang ik zoveel mogelijk door natuurlijke producten. Ik maak dan een gezonde Twix met dadels en zet die op tafel zonder iets te zeggen. Als de stukjes één na één verdwijnen, weet ik dat het goed is. (lacht)»

Gekke hormonen

«Gezond eten is belangrijk om je goed te voelen en energie te krijgen, om je lichaam gezond te houden. Maar je hoeft er geen obsessie van te maken», gaat Claudia verder. «Je mag gerust eens ijs met chocoladesaus eten, zolang je maar geniet van elke hap. Als je iets ‘mag’, is er geen schuldgevoel en grijp je soms nog sneller naar het gezonde alternatief. Toch vermijd je zogenaamde snackaanvallen het best zoveel mogelijk. Een onweerstaanbare trek in zoet of vet kan veroorzaakt worden door ontregelde hormonen. Ghreline — een hormoon dat je eetlust stimuleert — en leptine — dat je lichaam het signaal geeft dat je genoeg hebt — werken samen om je hongergevoel in balans te houden. Stress, te weinig slaap of je menstruatie kunnen je hormonen uit balans brengen, waardoor je zin krijgt in McDonald’s, een donut, Oreo’s of een grote zak M&M’s. Het komt eropaan die snackaanvallen te herkennen en te weten wat gezond is voor je lichaam. Dan zal je er ook beter mee omgaan.»

Voeding met power

Stijve spieren

papaja, donkere chocolade, pijnboompitten, bonen, kurkuma, lijnzaad

Zwakke spieren

banaan, avocado, boerenkool, zalm, zonnebloempitten, saffraan

Spierpijn en krampen

ananas, kersen, amandelen, hazelnoten

Uithoudingsvermogen

granaatappel, amandelen, chiazaad, augurken

Immuunsysteem

look, zoete aardappel, boerenkool, wortel, broccoli, champignons, selder, kiwi, mariadistel en honing

Lever en nieren

stukje vlees of vis, citrusvruchten, bieten, witlof, artisjokken, quinoa, kamille, kurkuma

Mentale focus

dadels, salie

Recept

Good Mood Bowl

Voor 2 personen:

• 100 g boerenham

• 1 rodekool

• 2 wortelen

• bosje radijzen

• 1 kleine rode biet

• handvol amandelen

• 100 g fetakaas in blokjes

• handvol platte peterselie

Dressing:

• 2 eetlepels olijfolie

• 1 eetlepel honing

• 1 eetlepel sojasaus

Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 200°C. Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg er de sneetjes boerenham op. Plaats ze in de oven tot ze krokant zijn (ongeveer 5 minuten). Snijd ondertussen de rodekool, de wortelen, de radijzen en de biet in dunne reepjes. Blend of mix de amandelen tot kleine stukjes. Doe alles in een grote kom. Meng er de feta onder en leg de boerenham erbovenop. Werk af met de dressing en platte peterselie.

Zo hou je vol

• Een nieuwe levensstijl mag je langzaam inbouwen. Iedereen van je gezin zal moeten wennen aan de nieuwe smaken. Pas na twee weken zullen ze voeding zonder suiker en smaakstoffen lekker gaan vinden. Geef hen die tijd en wees flexibel: de ene week is de andere niet. Komt er iets onverwacht op je pad, pas je dan aan en geef de moed niet op.

• Maak het jezelf makkelijk. Maak extra porties die je in je diepvriezer bewaart voor noodgevallen of dagen dat je weinig tijd hebt.

• Varieer en zorg voor fun in de keuken. Laat je kinderen meekoken of maak foto’s van je gerechten. Experimenteer met kleuren, seizoensgroenten...

• Eet geen dingen die je frustreren. Lust je geen quinoa, eet het dan niet. Er zijn genoeg alternatieven.

• Stop iets in je tas als je lang onderweg bent: noten, vruchten, zaden, een klein stukje zwarte chocolade (75% cacao), een rijstwafel, kerstomaatjes... Dan heb je altijd iets gezonds bij de hand.

• Meet met je handen. Alles wat niet in het kommetje van je handen past, is te veel voor je spijsvertering om in één keer te kunnen verwerken.

Zo vermijd je snackaanvallen

• Eet geregeld pompoenpitten, bananen, spinazie, havermout, zalm of amandelen.

• Pepermunt helpt bij darmklachten maar ook bij snackaanvallen. Doe wat water en een druppel pepermuntolie in een diffuser en verspreid de geur in je huis. Of drink verse muntthee.

• Doe een yogasessie, lees een boek of neem een bad met lavendelgeur.

• Doe een ademhalingsoefening: adem rustig drie tellen in en drie tellen uit, en vraag je af: heb ik honger of gewoon zin in zoet?

• Herken je gevoelens. Natuurlijk voel je je instant gelukkig na die zak chips, maar dat duurt maar even...

• Slaap voldoende. Vaak raakt je bloedsuikerspiegel uit balans als je te weinig hebt geslapen. Eet genoeg groenten en fruit om je snack­aanval tegen te gaan.