Tuut! Tuut! Tuut! Het deuntje van je wekker bepaalt hoe fris je opstaat

04 februari 2020

07u47

Bron: Eurekalert! 5 Fit & Gezond Nog in comateuze toestand als je wekker ‘s morgens afloopt? Dat ligt misschien aan het deuntje van je alarm. Volgens een nieuwe studie zorgen bepaalde melodieën er immers voor dat je beter of net slechter uit je bed tuimelt.

Voor de studie trommelden onderzoekers van de Australische RMIT University 50 proefpersonen op die een online enquête moesten invullen. Elke deelnemer registreerde welk type geluid hij of zij als wekker gebruikte en beoordeelde daarna hoe groggy of fris ze zich voelde zodra ze ontwaakten.

Wat bleek? Wie ‘s ochtends met een harde alarmtoon zoals tuut tuut tuut of biep biep biep opstond, voelde zich meer slaapdronken dan de proefpersonen die met een melodisch muziekje à la The Beach Boys ontwaakten. “Je zou denken dat een harde alarmtoon je alertheid ‘s morgens verbetert, maar verrassend genoeg zijn het de melodietjes die ervoor zorgen dat je minder groggy opstaat”, vertelt hoofdauteur Stuart McFarlane.

De resultaten, die gepubliceerd werden in het tijdschrift PLoS One, kunnen belangrijke implicaties hebben voor iedereen die kort na het ontwaken al moet presteren zoals eerstehulpverleners. “Slecht of groggy wakker worden kan je werkprestaties doen slinken tot 4 uur na het ontwaken. Dat is vooral belangrijk voor mensen die kort nadat hun wekker afloopt in gevaarlijke situaties moeten werken zoals brandweerlieden, ambulanciers en piloten. De kans dat er zware ongevallen gebeuren, is immers een pak groter als je slaapdronken wakker wordt”, aldus McFarlane.

Welke melodie of ritme het best werkt, konden de onderzoekers helaas nog niet achterhalen. Daar is nog meer onderzoek voor nodig.