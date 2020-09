Tussen quartz en quatsch: onze beautyjournalist ging op zoek naar de zin en onzin van kristallen voor je huid Sophie Vereycken

Bron: NINA 0 Fit & Gezond Diamonds are a girl’s best friend, zong Marilyn Monroe. Anno 2020 zou het liedje heel anders luiden, want niet diamanten maar kristallen doen ons hart nu sneller slaan. In de beautywereld zijn ze helemaal mee: er zit vermalen toermalijn in onze crèmes en we moeten onze huid masseren met een ‘jaderoller’ of gua sha. Zijn kristallen echt de hoekstenen van onze huid of zijn het vooral mooie praatjes? “Ze hebben wel een meerwaarde, maar niet omdat ze je huid verbeteren.”

Adele treedt niet op zonder citroenkwarts – die keer toen het misliep op de Grammy’s was ze hem net verloren – en Victoria Beckham sjouwt overal een stuk rozenkwarts mee naartoe. Kate Hudson zweert bij amethist voor energie en Gwyneth Paltrow stopt dan weer een jade-ei in haar yoni (Paltrow-taal voor vagina). Waar we kristallen enkele jaren geleden vooral associeerden met zweverige New Age-toestanden en websites met artikelen als ‘Wat je vingers over je persoonlijkheid vertellen’, zijn de edelstenen tegenwoordig razend populair.

En dat heeft de beauty-industrie goed begrepen: water met obsidiaan belooft je (naast 80 euro minder) een stralende huid. Een kam van rozenkwarts verzacht gestresseerde hoofdhuidjes en vermalen toermalijn in je dagcrème geeft meer éclat. En wie echt mee wil zijn, masseert die trouwens best in met een jaderoller of gua sha. Kristallen zijn overal, maar zijn ze ook echt een meerwaarde?

Je huid schrapen met rozenkwarts: onze beautyredactrice Sophie test het

“De gua sha is dé chouchou van het internet. Niet zo gek, want het ding wordt ‘natuurlijke botox’ genoemd. Je begrijpt, met tram 3 in aantocht – en dankzij manlief enkele beginnende fronsrimpels – moest ik dat proberen. Eerste halte, zoals het een millennial betaamt: YouTube. Daar leer ik dat het gua-sharitueel 20 twintig minuten in beslag neemt. Nu ben ik tot veel bereid voor een mooie huid, maar een dik kwartier met een stuk steen over mijn gezicht schrapen, gaat zelfs mij te ver. Het wordt een expresversie van vijf minuutjes.”

Skincare als selfcare

“Stap één is het ontsmetten met desinfecterende gel. Want je wil geen bacteriën in het rond smeren. Vervolgens breng ik mijn nachtcrème aan, zo glijdt de gua sha beter over de huid, en maak ik zachte, opwaartse bewegingen. Een maand en een kleine 30 gua-shasessies later zitten die eerste lijntjes nog op precies dezelfde plaats. Tot daar de natuurlijke botox. Wel heb ik de indruk dat mijn ogen er ’s ochtends minder gezwollen uitzien en heeft mijn huid over het algemeen een mooie glow. Maar het opvallendste resultaat is dat ik het ritueel heerlijk vind. Niets zo ontspannend als jezelf trakteren op een kleine gezichtsmassage na een lange dag. Of hoe skincare ook selfcare kan worden. Op naar de twintig minuten!”

Tussen quartz en quatsch

Waarom kristallen zo bijzonder zijn? Door hun samenstelling trillen ze op een bepaalde frequentie, waardoor ze energie afgeven. In skincare zouden ze ingrediënten zo nog krachtiger maken. Eén probleem: elk wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Uitzondering op de regel zijn de jaderoller en gua sha: die helpen de spieren te ontspannen en verhogen de bloedcirculatie. Al heeft dat meer te maken met de gezichtsmassage dan dat ze uit jade of rozenkwarts gemaakt zijn. De meerwaarde van kristallen zit dus niet in huidverbetering, maar in het feit dat we tijd nemen voor onszelf, vertelt psychologe Mariska Fissette.

(Lees verder onder de foto.)

“Zeker vrouwen hebben de neiging om zichzelf weg te cijferen. Bovendien leven we in een individualistische maatschappij. Het is normaal dat we op zoek gaan naar een stukje spiritualiteit, naar momenten van rust en betekenis.” Dan maar allemaal naar de yoga, een stuk jade kopen en klaar? Zo werkt het niet. “Geld neertellen voor dure kristallen en verzorgingsproducten in de hoop dat die je gelukkig maken, heeft een averechts effect. Koop je het om tijd in jezelf te investeren? Uit liefde voor je lichaam, als verwenmoment of omdat je er blij van wordt? Dan kan het net wel iets positiefs zijn.”

