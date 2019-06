Trillend ooglid? Dit kan de oorzaak zijn NA & VW

09 juni 2019

16u23

Je kent het wel: je zit gezellig voor de televisie, bent druk aan het werkt achter de computer of zit simpelweg gezellig te dineren met je partner of vriendinnen en plots begint je ooglid ongecontroleerd te trillen? Wij vroegen dokter Dirk Devroey wat de oorzaak kan zijn.

Dokter Dirk Devroey, diensthoofd Huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel: “Ongecontroleerde ritmische spiersamentrekkingen zorgen ervoor dat je ooglid trilt. Die spiersamentrekkingen kan je linken aan verschillende oorzaken. Zo spelen vermoeidheid en stress een grote rol. Als je te lang voor een computerscherm zit of je te lang fixeert op een boek bijvoorbeeld, kan je een trillend ooglid krijgen. Daarnaast zijn stimulerende middelen, zoals koffie, cola of andere cafeïnehoudende dranken grote boosdoeners. Mensen die rilatine (een medicijn voor de behandeling van ADHD, nvdr.) of amfetamines slikken, kunnen ook last ondervinden. De meesten krijgen echter geen trillend ooglid als er slechts sprake is van één van de bovenstaande factoren, het gaat dikwijls over een combinatie. Vermoeidheid, stress, cafeïne en medicatie zoals rilatine en amfetamines vermijden is sowieso wel de beste manier om een trillend ooglid te voorkomen.”

“Als je langer dan 24 uur last hebt van een trillend ooglid, kan je ook beter een bezoekje aan je huisarts brengen. In de meeste gevallen is er geen ernstig onderliggend probleem, maar het kan zijn dat er ter hoogte van de zenuwbaan iets mis is, waardoor je ooglid telkens samentrekt. Dan is verder onderzoek wel nodig.”