Diabetes Liga Gesponsorde inhoud Triatleet David Van der Vloet: “Ik zie diabetes als de vierde discipline naast zwemmen, lopen en fietsen.” Aangeboden door Diabetes Liga

04 november 2019

10u00 0

David Van der Vloet (34) uit Kessel-Lo kwam op 13 september over de streep van zijn eerste Iron Man, maar het staat nu al vast dat er nog zullen volgen. Een nauwgezet opgevolgd trainingsschema bracht hem tot die prachtprestatie. Dat moest ook, want sinds zijn 13de is David diabeet type 1.

David is niet altijd zo sportief geweest. Pas vier jaar geleden kreeg de sportmicrobe hem te pakken. Het was zijn dochtertje Laura die David deed beseffen dat hij het roer moest omgooien. Toen hij op zijn 13de de diagnose kreeg van diabetes type 1 was dit een zware dobber: het bewust leren omgaan met het eten van koolhydraten, de insuline-injecties en de voortdurende opvolging van zijn bloedsuiker deden hem rebelleren. “In ons gezin werd veel en rijkelijk gegeten, ik smulde altijd mijn bord leeg. Plotseling kreeg ik een boekje met gerantsoeneerde porties onder mijn neus geschoven. Ik protesteerde elke keer als ik zag hoe weinig spaghetti, frieten of aardappelen ik maar opgeschept kreeg. Dertien is bovendien een moeilijke leeftijd, ik begon volop te puberen toen ik mijn leven volledig moest omgooien. Nee, eenvoudig was dat niet.”

“Tijdens mijn studententijd heb ik me echt laten gaan. Mijn diabetes verdween volledig naar de achtergrond.”

Van kwaad naar erger

In de jaren die volgden, kenden zijn bloedsuikerwaardes heel wat pieken en dalen. Toen David op kot ging, ging het van kwaad naar erger. “Ik heb me toen echt laten gaan. Ik wilde me amuseren zoals alle andere studenten, mijn diabetes verdween volledig naar de achtergrond.” De ommekeer kwam vier jaar geleden, toen Davids vrouw zwanger werd. “In diezelfde periode kreeg ik mijn eerste oogcomplicatie, beginnende retinopathie (aantasting van het netvlies, een gevolg van slechte bloedsuikerwaarden, red.). Op lange termijn kan dat tot blindheid leiden. Zo kon het niet verder, besefte ik. Wat voor vader wilde ik zijn voor mijn dochter? Ik kocht een koersfiets en legde mezelf op om drie keer per week te gaan trainen.”

Compleet verkrampt

Het fietsen beviel David zodanig dat hij algauw zijn goede vriend Jasper, die loopt en zwemt, overtuigde om mee te trainen. Al snel werden er plannen gesmeed om deel te nemen aan een kwarttriatlon. “Die eerste kwarttriatlon was een regelrecht fiasco: ik bereikte de finish compleet verkrampt en met waanzinnig hoge bloedsuikerwaarden. Tijdens mijn trainingen had ik geen rekening gehouden met de factor ‘racestress’, die je bloedsuikerwaarden de hoogte injaagt. Na aankomst ben ik meteen op een brancard gestrand.”

“Ik was vastbesloten om de puzzel van diabetes in combinatie met topsport te kraken. Het moést mogelijk zijn.”

Puzzel kraken

Maar David gaf niet op. “Vastbesloten was ik om de puzzel van diabetes in combinatie met topsport te kraken. Het moét mogelijk zijn, pepte ik mezelf elke training op. Mijn volgende kwarttriatlon was al een stuk beter, maar pas het jaar daarna kwam er echt beterschap toen ik een halve triatlon wist af te ronden met quasi normale bloedsuikerwaarden. De sleutel ligt voor mij bij continue glucosemonitoring: een sensor in mijn arm staat via Bluetooth in verbinding met mijn sporthorloge, waardoor ik op elk moment mijn bloedsuiker kan aflezen. Hierdoor kan ik gemakkelijker anticiperen op wat komt. Zonder zou ik mijn eerste Iron Man misschien niet gedurfd hebben.”

Insuline op de fiets

“Met mijn deelname aan de Iron Man van Almere wilde ik bewijzen dat ook diabeten grote sportieve prestaties kunnen leveren. Mijn tijd was van ondergeschikt belang. Toch mag ik er best fier op zijn: in 10 uur en 44 minuten zwom ik 3,8 km, fietste ik 180 km en liep ik een marathon. Tijdens mijn dagelijkse trainingen had ik geleerd mezelf insuline toe te dienen op de fiets. Niet gemakkelijk als je in aerohouding op je fiets ligt, maar oefening baart kunst. Ik zie diabetes als de vierde discipline van een triatlon naast zwemmen, lopen en fietsen. Die moeten alle vier de nodige aandacht krijgen. Met de juiste technologie, begeleiding en motivatie kan je als diabeet elke uitdaging aan, daar ben ik van overtuigd.”

“Ik zie diabetes als de vierde discipline van een triatlon naast zwemmen, lopen en fietsen.”

Tot het uiterste

Tips voor andere diabetespatiënten heeft David genoeg. “Sport verandert je leven: zowel voor je lichaam als voor je mentale gezondheid is het de beste beslissing die je kan nemen. Leer naar je lichaam luisteren en leer de signalen opvangen die het uitstuurt. Probeer te sporten samen met andere diabeten, je kan zoveel van elkaar leren. Beginnende sporters vrezen voor erg lage bloedsuikerwaardes, maar die angst kunnen ze overwinnen. Samen met Diabetes Liga en andere diabeten ben ik de Italiaanse bergreus Stelvio opgefietst. Ik leerde er mensen kennen die voordien nog nooit gesport hadden, maar die daarna anders naar hun aandoening keken. Je motiveert elkaar om tot het uiterste te gaan en beseft: ik sta er niet alleen voor. Zelf houd ik ook een blog bij over diabetes en sport om mijn ervaringen te delen.”

Gratis tickets voor Rode Duivels

Op het nieuws dat Rode Duivel Romelu Lukaku tickets wegschenkt aan de Diabetes Liga zegt hij: “Het is een heel goede zaak dat diabetes media-aandacht krijgt. Nog beter zou zijn als diabeten ook echt een duwtje in de rug zouden krijgen om te sporten. Door voetbalinitiaties te organiseren voor kinderen met diabetes of sportevenementen te organiseren, bijvoorbeeld, dat zou helemaal straf zijn.” En David zou David niet zijn als hij niet al een volgend doel voor ogen had: “Na de Iron Man in Almere polste mijn coach naar mijn volgende uitdaging. De Iron Man van Lanzarote, met zijn vele hoogtemeters, strakke wind en warme klimaat de zwaarste triatlon van Europa, lonkt. Er wacht me een pittige voorbereiding, maar ik heb er waanzinnig veel zin in!”

Er bestaan helaas nog veel mythes over diabetes, zoals bijvoorbeeld dat diabetes en topsport niet samengaan. Gelukkig zijn er atleten als David die het tegendeel bewijzen. Volg zijn prestaties op de voet via zijn blog. Benieuwd naar je eigen kennis over diabetes? Test het via de MytheMeter van Diabetes Liga.