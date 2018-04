Trek jij deze vakantie naar de zon? Lees eerst even dit levensbelangrijke advies Eva Van Driessche

01 april 2018

Jaarlijks worden in België 37.000 nieuwe gevallen van huidkanker vastgesteld. Dat maakt het de snelst stijgende vorm van kanker in ons land. We beschermen ons nog steeds te weinig en tripjes naar zonnige bestemmingen doen er geen goed aan.

Het recent Europees onderzoek was niet optimistisch. Het aantal kwaadaardige huidtumoren zou in ons land nog toenemen met 5 tot 9 procent. We doen het dus nog steeds niet goed wat zonnebescherming betreft. Wij vroegen enkel experts om raad. Dr. Olivier Doucet - hoofd van de researchafdeling bij Lancaster Sun - en prof. dr. Jan Gutermuth, diensthoofd dermatologie bij het UZ in Brussel.

1. We smeren nog steeds te weinig

"Je moet bijna het dubbele smeren van wat je nu al doet", zegt Dr. Doucet. We smeren een te kleine hoeveelheid en we smeren niet vaak genoeg. "Vergelijk het eens met schilderen. De eerste laag dekt toch ook vaak niet genoeg?" Eigenlijk zou je na je weekje vakantie een hele tube opgebruikt moeten hebben. Ja, dat betekent dat je soms een beetje 'kleeft', maar het is absoluut veiliger. Smeer om de twee, drie uur opnieuw, en vaker als je gaat zwemmen en je afdroogt. Let ook op met hippe nieuwe texturen zoals spray. "Op zich zijn ze een prima oplossing om mensen te doen smeren die niet houden van plakkerige texturen, maar je moet er wel voldoende van gebruiken voor ze werken. Als je gewoon even een Z van zon op je buik sprayt, dan bescherm je enkel de huid onder de letter. Spray dus veel en smeer nog goed uit." Crèmes en oliën met hoge factor bieden de beste bescherming omdat je ze echt goed moet uitsmeren. Zo bereik je de meeste plekjes.

2. Kinderen zijn extra kwetsbaar

"De jonge huid van kinderen moet je optimaal beschermen. Zonneschade die tot een mutatie van de cellen leidt als kind, verhoogt je kans op huidkanker op latere leeftijd aanzienlijk. Het risico verdubbelt bijna. Want de cellen van kinderen zijn nog in volle groei, waardoor ook mutaties die huidkanker veroorzaken veel sneller groeien", vertelt Dr. Gutermuth. "Daarom is preventie zo belangrijk: op scholen, in de jeugdbeweging en kinderopvang. Veel van de huidkankers bij volwassen die we nu zien, komen nog uit de kindertijd, omdat er vroeger niet zo consequent gesmeerd werd."

3. Aftersun doet weinig voor je

"Nee, je kan huidschade niet meer omkeren zodra ze ontstaan is. Als de celmutatie begonnen is, dan draait geen enkele aftersun dat nog om", vertelt Dr. Gutermuth. Geen opbeurend nieuws dus. Elke keer dat je je huid laat verbranden, verhoog je dus je risico op problemen. Wat doet een aftersun dan wel? "De frisse formules kunnen wat kalmeren en de roodheid wegnemen. De huidveroudering door ontsteking wordt zo wel iets tegengegaan", voegt Dr. Doucet toe.

4. Vertrouw niet op pilletjes 'voor de zon'

"Een voedingssupplement kan je huid voorbereiden om mooi bruin te worden, maar het biedt absoluut geen bescherming. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat een ingrediënt dat oraal ingenomen wordt de effecten van UV-straling tegen kan gaan. Slik gerust supplementen voor een mooie, soepele huid, maar smeer je toch vooral nog maar in", drukt Dr. Gutermuth ons op het hart.

5. Ga gewoon minder in de zon

Het lijkt de makkelijkste tip van allemaal, maar hij blijft nog steeds geldig en alle experts benadrukken het: ga niet bakken in de zon. Het is nooit goed voor je, zelfs niet met de beste zonnebescherming. Blijf op de warmste uren in de schaduw. Drink iets fris, zet een hoed op, ga even op bed rusten. Op zich is het Belgische klimaat niet zo gevaarlijk voor huidkanker, maar we gaan natuurlijk steeds meer op skivakantie en zonnevakantie. En dat is ons huidtype niet gewoon.