Trainer van de sterren verklapt: “Sporten is het minst belangrijk bij gewichtsverlies” Nele Annemans

21 juni 2019

11u06

Bron: Shape 6 Fit & Gezond Het klinkt gek, maar als je echt wat kilo’s minder op de weegschaal wil zien staan, zou de sportschool je laatste prioriteit moeten zijn. Althans dat is wat de meest beroemde trainer Harley Pasternak, die onder andere verantwoordelijk is voor de afgetrainde lichamen van Megan Fox, Katy Perry, Rihanna en Kim Kardashian, vertelde aan het magazine Shape.

“Voor mij is sporten het minst belangrijk bij gewichtsverlies”, vertelt Pasternak. “Er zitten 168 uur in een week, en zelfs als je 2, 3, 4 of 5 keer per week een uur traint, ben je nog 95 tot 98% van je tijd niet aan het sporten. Wat je dan doet of eet, heeft dan ook een veel grotere invloed op je gewicht dan het trainen zelf.” Hij zegt dat het veel belangrijker is om in je dagelijkse leven voldoende te bewegen, je dieet in de gaten te houden, voldoende te slapen en op tijd en stond een beetje me-time in te lassen om je stress te verlichten.

Ook dokter Hendrik Cammu deelt diezelfde mening. “Lichaamsbeweging is een medicijn met enorme voordelen, maar vermageren hoort daar niet bij. Wie alleen sport om af te vallen, doet dat om de verkeerde reden. Onze lichamen zijn er biologisch immers op gemaakt om zich te verzetten tegen het verliezen van kilo’s. Wie veel sport, verbrandt veel calorieën en heeft dus ook meer honger.” Die honger is volgens Cammu dan ook de belangrijkste reden waarom je niet afvalt van sporten alleen. “Je eet koolhydraten om de suikerreserves aan te vullen en eiwitten om de spieren te herstellen. Vaak vinden we ook dat we dat verdiend hebben. Denk maar aan die hotdog en dat streekbiertje na 100 kilometer fietsen.”

Bovendien valt de calorieverbranding van sporten tegen. “Eén uur lang 10 kilometer per uur hardlopen verbruikt 900 calorieën. Dat komt overeen met het verbranden van een zakje chips, een banaan, een blikje cola of met 15 appelen. Om daadwerkelijk een halve kilo af te vallen moet je 37 uur wandelen.”

Volgens Cammu is het dus geen goed idee om te sporten alleen met de reden om gewicht te verliezen, maar wel om fit te blijven. “Dan hou je het ook veel langer vol. Dat hoeft trouwens ook geen driewekelijkse sessie in de fitnessclub te zijn. Zoek naar iets laagdrempelig waarvoor je gemotiveerd bent, en integreer het in je dagelijks leven. Ga bijvoorbeeld met de fiets naar je werk, of maak een wandeling met de hond.”