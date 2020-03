Trainen voor halve marathon met Lieven Maesschalck: “Loop je minder dan een uur? Dan heb je echt geen extra voeding nodig”

Fit & Gezond Wie zich optimaal wil voorbereiden op de 10 Miles of een halve marathon, houdt zich naast een trainingsschema het best ook aan een voedingsschema. “Trage koolhydraten zijn de hoofdenergiebron bij duursporten, maar je mag er niet te veel van eten”, zegt Angélique Maesschalck, die zich samen met papa Lieven voorbereidt op de halve marathon van Madrid (29 maart).

“Voor ik begon te trainen voor de halve marathon, was ik ook al bezig met gezonde voeding”, zegt Angélique. “‘s Ochtends voeg ik bijvoorbeeld weleens chiazaad, kokos of amandelnoten aan mijn yoghurt toe, en als snack zal ik vaak naar noten grijpen. Het enige verschil is dat ik nu iets meer moet nadenken over wat ik wanneer precies moet eten. Na een nuchtere training heb je eiwitten en koolhydraten nodig. Ik neem dan meestal yoghurt met fruit, omdat dat makkelijk en snel is, of af en toe wat havermout. Omdat ik meestal ’s ochtends train, is dat meteen het perfecte ontbijt. Als je niet nuchter loopt, moet je twee uur wachten om te gaan lopen na het eten, want dat is beter voor je maag en darmen.”

Géén vers fruitsap

“Na een korte training is speciale voeding nodig, maar na een lange loop drink ik altijd een recuperatieshake met fruit en amandel- of havermoutmelk. Dat bevordert het spierherstel. ’s Avonds staat er meestal vlees of vis met groenten op het menu. Volkoren koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron bij duursporten, maar je mag er niet te veel van eten. Twee borden pasta zijn geen goed idee, want dan voel je je opgeblazen. Ik eet ook wel­eens aardappelen, maar met mate.”

“Al doende ondervind ik welke dingen ik beter wel of niet eet voor een training”, vervolgt Angélique. “Zo had ik eens versgeperst fruitsap gedronken voor ik ging lopen en dat klotste vreselijk in mijn maag. Absoluut geen aanrader. Maar dat is heel persoonlijk, want mijn papa heeft daar geen last van. Ook bruisende frisdranken laat ik staan. Ik drink alleen plat water voor ik vertrek.”

De diëtiste raadde aan om mij voor en na het lopen te wegen. Het verschil in gewicht doe ik maal anderhalf en dat getal drink ik nog bij in water Angélique Maesschalck

“Voldoende vocht opnemen is sowieso heel belangrijk. Ik kreeg van de diëtiste de tip om mij voor en na het lopen te wegen. Het verschil in gewicht doe ik maal anderhalf en dat getal drink ik nog bij in water. Sportdranken gebruik ik niet, omdat ik ze te zoet en plakkerig vind. Misschien dat ik weleens isotone poedertjes probeer om in water op te lossen.”

“Ik drink nu ook wel water tijdens mijn trainingen, iets wat ik voordien niet deed. Het is erg belangrijk om je lichaam ook tijdens het sporten te hydrateren, al is lopen met een drinkbus lastig. Eten tijdens de training doe ik nog niet omdat mijn trainingen daarvoor te kort zijn, maar ik ga wel de voedingsgels beginnen te testen.”

Zondigen mag

Hoewel Angélique zich netjes aan haar voedingsschema houdt, is zondigen niet verboden. “Als mijn vriendinnen frietjes gaan eten, zal ik niet zeggen: ‘Voor mij een slaatje alstublieft’, lacht ze. ‘Het moet nog een beetje plezant blijven, hé. Ik ga ook nog uit en geniet wel­eens van een aperitiefje. Nu, ik ben wel van plan om de laatste maand voor de halve marathon geen alcohol meer te drinken, omdat het echt slecht is zowel voor je lichaam als voor je prestaties.”

“De belangrijkste tip die ik kan meegeven, is om zo gebalanceerd en evenwichtig mogelijk te eten en alle voeding te testen vóór de wedstrijd. Het is geen goed idee om op de ochtend van de wedstrijd plots een heel ander ontbijt te eten dan je gewend bent, want dan zouden je maag en darmen weleens kunnen protesteren.”

Zo eet Angélique

Ontbijt

• Shot gembersap

• Vegan kokosyoghurt met zelfgemaakte granola

Snack

• Noten

• “Als ik een hongertje voel, voor ik ga lopen: een peperkoek 45 minuten voor mijn training.”

Lunch

• Rijst- of maïskoek met gerookte zalm en komkommer

• Rijst- of maïskoek met avocado en tomaat

• Rijst- of maïskoek met pindakaas en banaan

Diner

“In de winter eet ik graag een groenteschotel zonder vlees of vis uit de oven. Dat is voedzaam en ligt toch niet te zwaar op de maag.”

Lievens tips: “Pas eten aan aan training”

Naarmate je langer en vaker gaat lopen, wordt wat je voor, tijdens en na je trainingen eet steeds belangrijker.

Voor de training

• Laat ongeveer twee uur tussen de maaltijd en de training. Zo voorkom je maag- en darmklachten. Eventueel kan je 45 à 30 minuten voor je vertrekt een kleine snack nemen, zoals een stuk peperkoek, banaan of wat gedroogd fruit. Dat is echter niet nodig bij trainingen van 30 à 45 minuten, als je vooraf een maaltijd hebt gegeten.

• Loop maximaal één keer per week gedurende maximaal een uur nuchter. Voorwaarde is dat je traint met een heel lage hartslag. Als je je conditie nog aan het opbouwen bent, wacht je het best nog even met nuchtere trainingen.

• Weeg jezelf eens voor en na het sporten (zonder sportkleding). Het verschil in gewicht maal anderhalf dien je bij te drinken gedurende de rest van de dag.

Gedroogd fruit bevat meer vezels dan bijvoorbeeld een nougatreep, waardoor je er mogelijk meer last van hebt Lieven Maesschalck

Tijdens de training

• Doe looptrainingen van minder dan een uur op water. Ze vragen in principe geen extra voeding.

• Neem 30 g koolhydraten per uur tijdens trainingen van 1 à 2 uur. Dat komt overeen met één energiegel of -reep, 0,5 l isotone sportdrank, 40 g rozijnen of winegums, óf twee stukken peperkoek. Als je twee uur gaat lopen, heb je het dubbele nodig (60 g): bijvoorbeeld 500 ml isotone sportdrank en één energiegel.

• Neem 60 g koolhydraten per uur tijdens looptrainingen langer dan twee uur of een halve marathon. Dat is dubbel zoveel en vraagt dus wat oefening.

• Test uit wat je goed verdraagt. Tijdens de halve marathon zal je goed moeten eten en drinken tijdens het lopen en je wilt niet dat er ongewenste klachten optreden omdat je iets nuttigt dat je niet verdraagt. Als je nog nooit een gel hebt gebruikt, start je het best met isogels. Die zijn al verdund met water en dus makkelijker om te verteren. Ook qua energierijke snacks is wat je verdraagt persoonlijk. Gedroogd fruit bevat meer vezels dan bijvoorbeeld een nougatreep, waardoor je er mogelijk meer last van hebt. Veel uittesten is de boodschap!

• Let op je zoutinname. Als je veel zweet en merkt dat je een zoute zweter bent (witte vlekken op de kleren na het sporten) is het belangrijk om een sportdrank met voldoende zouten te kiezen.

Na de training

• Na nuchtere training: ontbijt met eiwitten en koolhydraten, bijvoorbeeld yoghurt met fruit, havermout met melk...

• Na een korte, niet-intensieve training: het is niet noodzakelijk maar een beetje eiwitten (kwark, amandelen of een eitje) kunnen nuttig zijn voor het spierherstel.

• Na een lange training van meer dan 1,15 uur: een recuperatieshake met koolhydraten en eiwitten. Je kan een kant-en-klare shake nemen of er zelf eentje maken op basis van yoghurt, melk en fruit.

• Je volgende maaltijd na de training: bevat altijd groenten in combinatie met een eiwitbron (vlees/vis/gevogelte/eieren/vleesvervangers) en een koolhydraatbron (pasta, rijst, aardappel).

Algemeen

“Koolhydraten zijn een belangrijke energiebron bij duursporten. Eet ze dus doorheen de dag. Kies voor volkoren bij hoofdmaaltijden. Snelle suikers dienen alleen om je energie- peil voor en tijdens een training aan te vullen.”

