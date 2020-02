Train je brein: “Je hoeft niet zo ver te gaan als Otto-Jan Ham om je hersenen te verbeteren, puzzelen en lezen doen ook al wonderen”

Otto-Jan en Bart in Brain Man om je hersenen te verbeteren. Ook puzzelen, lezen of een nieuwe taal leren boost je geheugen en stimuleert je denksnelheid. Fitness voor je grijze massa.

Volgens een grote Britse studie kan puzzelen –denk aan kruiswoord­raadsels, woordpuzzels en sudoku’s – je denkvermogen een ­handig duwtje in de rug geven. De ­onderzoekers zijn ervan ­overtuigd dat je er je neurale respons mee traint. “Dat is de snelheid waarmee de hersenen ­prikkels verwerken, zeg maar je denksnelheid”, verduidelijkt ­prof. ­Sebastiaan Engelborghs, neuroloog aan het ­UZ Brussel. “Je kan je brein voor een stukje vergelijken met een spier. Hoe meer je het traint, hoe ­performanter het wordt, al zijn daar grenzen aan. Door intellectueel actief te blijven stimuleer je de verwerkingssnelheid van je brein.” Puzzelen is een manier om dat te doen, maar wie er een hekel aan heeft, hoeft niet te vrezen. “Ook andere activiteiten zoals lezen, een nieuwe taal aanleren en zelfs een operabezoek zijn zinvol. Je brein ­triggeren bevordert de verwerkings­snelheid van je interne computer, al is het een utopie om te ­denken dat je als ­vijftiger kan teruggaan naar de cognitieve toestand van een twintiger.”

HERSENVERBINDINGEN

Met het ouder worden gaat je brein er onherroepelijk op achteruit. “Geleidelijk aan gaan er hersencellen en hersenverbindingen verloren”, zegt de professor. “Dat hoort nu eenmaal bij het normale verouderingsproces, al compenseer je dat voor een stuk door de extra ervaring die je krijgt.” Ook op dat vlak biedt je brein trainen een interessant voordeel. “Het kan een manier zijn om het verlies van hersenverbindingen gedeeltelijk te ­compenseren. Ook andere intellectuele prikkels hebben dat effect. Kies activiteiten die je oprecht leuk en interessant vindt. Sommigen houden van kruiswoordraadsels, anderen tekenen liever of ­volgen een cursus fotografie. Wat je graag doet, hou je langer vol. En daar plukt je brein de vruchten van. Maar om op een gezonde manier te verouderen, is er meer nodig dan een puzzel oplossen. Een ­gezonde ­levensstijl is essentieel.”

VERGROOT JE FOCUS

Niets vervelender dan vergeetachtigheid. Het trainen van je brein kan ook op dat vlak voor verbetering zorgen. De neuroloog: “Met het verouderen valt het velen moeilijker om de aandacht vast te houden én te verdelen. Zo zie ik heel wat vijftigers op de geheugenconsultatie die zich zorgen maken omdat het hen bijvoorbeeld niet meer lukt om tegelijkertijd te mailen, te telefoneren en een collega instructies te geven. Dat is nochtans een heel normaal verouderingsverschijnsel.” Gelukkig kan je wel wat doen om je kortermijngeheugen te boosten. “Iets nieuws leren of een puzzel oplossen stimuleert het werkgeheugen: het stukje van het brein waarmee je werkt en dat deel ­uitmaakt van je korte geheugen. Het werkgeheugen is sterk gelinkt aan ­aandacht. Tijdens het puzzelen of andere bezigheden zoals lezen en tekenen focus je op één taak en train je die aandacht. Multitasking is nooit een goed idee. Het is nefast voor ons brein en wordt moeilijker als je wat ouder wordt. Focus liever op één taak en werk ze af voordat je aan een volgende begint. Een simpele maatregel waarmee je heel wat normale geheugenklachten vermijdt.”

HOU HET LEUK

Terwijl een taal leren het taalgedeelte in je brein prikkelt, zal een sudoku veeleer je cijfermatige denken stimuleren. Maar welke activiteit je kiest, doet er eigenlijk niet zo toe. Prof. Engelborghs: ­“Vergelijk het met krachttraining. ­­Heeft het zin om alleen je rechterarm te ­trainen? Natuurlijk niet. Maar als je arm na een beroerte verlamd is, is het wel ­zinvol om specifieke spiergroepen te ­trainen. Met geheugentraining werkt het evengoed zo. Zonder cognitieve ­problemen is het vooral belangrijk om je brein te blijven uitdagen, op welke ­manier ook. Bij een hersentrauma is het verhaal ­helemaal anders. Een neuro­psycholoog zal dan nagaan welke domeinen minder goed functioneren en een ­persoonlijk ­revalidatieschema opstellen om daaraan te werken.”

DRIE GOUDEN TIPS VAN DE NEUROLOOG:

Kom buiten

Niets is nefaster voor de kwaliteit van je brein dan sociale isolatie. “Vooral ouderen hebben vaak de neiging om zich door gezondheidsklachten of bijvoorbeeld het wegvallen van de partner terug te trekken. Maar hoe minder je aan intellectuele prikkels bloot­gesteld wordt, hoe sneller je brein achteruit kan gaan. Zo kom je in een vicieuze cirkel ­terecht. Actief blijven is het belangrijkste ­advies dat we aan al onze ­patiënten meegeven.”

Leef gezond

“Wat slecht is voor je hart en bloedvaten – denk aan roken, een hoog cholesterolgehalte en overgewicht – is schadelijk voor je brein. Een ­gezonde levensstijl is essentieel. Daar hoort gezonde voeding en ­voldoende beweging bij, en maar weinig alcohol. Drank is de meest ­sociaal aanvaarde drug in onze maatschappij, terwijl alcohol zelfs in kleine hoeveelheden schadelijk is, vooral voor je zenuwstelsel en brein. De richtlijnen rond alcoholgebruik zijn ­verstrengd naar maximaal tien ­alcoholische consumpties per week. Overmatig drankgebruik kan op lange termijn tot cognitieve stoornissen en zelfs dementie leiden.”

Pak je stress aan

Ook heel wat dertigers en veertigers klagen over vergeetachtigheid of een waas in het hoofd. “Onze snelle maatschappij verlangt een stuk meer van ons dan pakweg tien jaar geleden. Overbelasting kan heel wat geheugen- en cognitieve klachten verklaren. Het is belangrijk om eerst stress, slaap en gemoedstoestand onder de loep te nemen voor je begint te denken aan allerlei onderzoeken om eventuele geheugenproblemen op te sporen.”