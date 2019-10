Trage wandelaar? Dan verouder je waarschijnlijk sneller VW

15 oktober 2019

16u54

Bron: BBC 0 Fit & Gezond Hoe snel mensen in hun veertiger jaren lopen, is een teken van hoe snel hun hersenen en hun lichaam verouderen, aldus wetenschappelijk onderzoek.

Met behulp van een simpele loopsnelheidstest konden onderzoekers het verouderingsproces meten. Niet alleen verouderden de lichamen van trage wandelaars veel sneller (zo zagen hun gezichten er bijvoorbeeld ouder uit), ze hadden ook kleinere hersenen.

Artsen meten vaak de loopsnelheid om de algemene gezondheid van een persoon te meten. Eerder werd gedacht dat dat vooral bij 65-plussers een goede indicator is voor spierkracht, longfunctie, balans, de sterkte van de ruggengraat en het gezichtsvermogen. Daarnaast worden langzamere loopsnelheden op oudere leeftijd ook in verband gebracht met een hoger risico op dementie en algemene achteruitgang.

Voor deze nieuwe studie, waarbij 1000 mensen in Nieuw-Zeeland geboren in de jaren zeventig en werden gevolgd tot de leeftijd van 45, werd deze loopsnelheidstest veel eerder ingezet. De deelnemers aan de test ondergingen ook fysieke onderzoeken, hersenfunctietests en hersenscans. Tijdens hun jeugd kregen ze om de paar jaar cognitieve tests. “Deze studie wijst uit dat langzaam wandelen tientallen jaren voor de zogenaamde ‘oude dag’ al een probleem is”, aldus Prof. Terrie E Moffitt, hoofdauteur van de studie en prof aan zowel King’s College in Londen als Duke University in de Verenigde Staten.

Jonge leeftijd

Zelfs op 45-jarige leeftijd was er een grote variatie in loopsnelheden, waarbij de snelste testpersonen meer dan 2 meter per seconden bewogen (zonder tot lopen over te gaan). Over het algemeen vertoonden de langzamere wandelaars tekenen van ‘versnelde veroudering’. Dat wil zeggen dat hun longen, tanden en immuunsysteem in slechtere vorm waren dan dat bij degenen die sneller liepen was. De opvallendste bevinding was echter dat de hersenscans aantoonden dat de langzame wandelaars ook vaker ouder uitziende hersenen hadden. Ook opvallend: de onderzoekers ontdekten dat ze de loopsnelheid van 45-jarigen konden voorspellen aan de hand van de resultaten van intelligentie-, taal- en motorische vaardigheidstests die bij de proefpersonen gedaan werden toen ze amper drie jaar oud waren.

De kinderen die opgroeiden tot de traagste wandelaars (met een gemiddelde snelheid van 1,2 meter per seconde) hadden gemiddeld een IQ dat 12 punten lager was dan diegenen die de snelste wandelaars zijn (gemiddeld 1,75 meter per seconden) een 40-tal jaar later. Het internationale team van onderzoekers zei daarover dat de verschillen in gezondheid en IQ toegeschreven konden worden aan levensstijlkeuzes of een weerspiegeling waren van van de betere gezondheid die sommigen al van het begin van hun leven hadden.

Het feit dat de snelheid van het verouderingsproces al vanaf een jonge leeftijd kan bepaald worden, kan ervoor zorgen dat we al sneller onze levensstijl kunnen aanpassen, om op deze manier toch het verouderingsproces langer uit te stellen.