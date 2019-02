Tournée Minérale: het alcoholgebruik van Vlaamse vrouwen in kaart gebracht Lynn Guillaume

01 februari 2019

09u03

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Hoe is het met het alcoholgebruik van de Vlaamse vrouw gesteld? Dat wilden onze collega’s van Goed Gevoel in tijden van Tournée Minérale weleens weten. Dus namen ze de vakgroepen sociologie en volksgezondheid van UGent onder de arm voor een uitgebreid onderzoek.

“Wit wijntje?” In de komische reeks ‘Loslopend wild & gevogelte’ haalt deze oneliner de druk van de ketel in ietwat gespannen situaties. In menig huishouden en op menig kantoor is deze uitspraak inmiddels helemaal ingeburgerd. En ‘awel ja’ is in veel gevallen het antwoord. Want dat witte wijntje staat symbool voor een beetje troost, en dat moet kunnen. Zolang we niet pas opgebeurd zijn wanneer de bodem van de fles in zicht komt, is er niets aan de hand. Of wel? Hoe denkt de Vlaamse vrouw daarover?

Goed Gevoel deed een bevraging bij 995 vrouwen tussen 18 en 65 jaar. Met gelukkig ook enkele geruststellende resultaten. Jonge vrouwen (18-34 jaar) drinken bijvoorbeeld minder frequent dan de leeftijdsgroep 50-65 jaar waarvan 38% één maal per week drinkt. 21% van alle vrouwen dronk het afgelopen jaar zelfs geen alcohol. Bijna 3 op 4 vrouwen (die alcohol drinken) voelen geen sociale druk om te wat vrouwen aangeven die geen alcohol drinken: 77% van hen vertelt geen sociale druk te voelen om alcohol te drinken. Slechts 5% van de vrouwen maakt zich (eerder) zorgen over haar alcoholgebruik. Terwijl 3 op 10 vrouwen er wel al eens aan gedacht heeft om minder alcohol te drinken.

De voornaamste redenen om geen alcohol te drinken zijn eerder extrinsiek van aard, namelijk: geld besparen (42%), gewicht verliezen (37%), zich fitter voelen (36%), en geen kater hebben (34%). 20% van de vrouwen geeft aan dat hun slaapkwaliteit beter is als ze geen alcohol gedronken hebben.

Professor Hans Van Vlierberghe, diensthoofd maag-, darm- en leverziekten in het UZ Gent heeft een eerder nuchtere kijk op de zaak: alcohol is voor niemand goed. Dus de volkswijsheden ‘alcohol drink je met verstand’ en ‘drink met mate’ zijn nog altijd relevant. We zetten even de meest verrassende resultaten van de enquête op een rijtje.

- 8% van de vrouwen drinkt minstens één keer per maand vier of meer glazen alcohol in een tijdspanne van vier uur

- 58,2% van de vrouwen die alcohol gebruiken, drinkt gewoonlijk één of twee glazen per dag

- 6 op de 10 vrouwen die alcohol drinken ervaren zelden of nooit negatieve gevolgen van hun drinkgedrag

- 7 op de 10 vrouwen dronk op haar zestiende of vroeger voor het eerst alcohol

- Vrouwen zouden het minst graag alcohol willen missen tijdens een avondje uit met vriendinnen (51%) en tijdens een familiefeest (41%)

- 13% van de vrouwen geet aan minstens één keer per maand zes of meer glazen alcohol op een gelegenheid te drinken

- 5% van de vrouwen maakt zich zorgen over haar alcoholgebruik

- 21% van de vrouwen dronk het afgelopen jaar nooit alcohol

- De populairste alcoholdranken zijn wijn/cava (78%), bier (39%), cocktails (27%) en mixed drinks (24%)