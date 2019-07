Tournée générale: zo maak je je alcoholische drankje iets gezonder VW

02 juli 2019

15u48

Bron: huffpost 0 Fit & Gezond Alcohol is niet gezond, laat ons daar even duidelijk over zijn. Maar omdat we van tijd tot tijd graag een glaasje drinken zetten we enkele manieren op een rijtje om het toch zo gezond mogelijk aan te pakken. Schol!

Let op het alcoholpercentage

Wil je liever zijn voor je lever, dan drink je een alcoholische drank met een lager alcoholpercentage. Bovendien bestaan er heel wat lekkere wijnen die niet gigantisch veel suikers bevatten en waarbij het alcoholpercentage al bij al redelijk beperk is, zonder daarbij aan smaak te moeten inboeten.

Let op je porties

“Kap dat glas maar goed vol”. We horen het je al denken. Weet echter wel dat objectief gezien 1 glas wijn overeenkomt met ongeveer 150 ml, 1 glas bier 330 ml, en je van sterke dranken als wodka, gin of tequila moet rekenen op 44 ml per portie. Een grotere hoeveelheid dan dat drinken is meer dan je lever kan verwerken op een uur. Opgepast dus.

Eet voldoende

Alcohol drinken op een lege maag kan ervoor zorgen dat je spijsverteringssysteem geïrriteerd raakt. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat je lichaam sneller alcohol absorbeert en je dus behoorlijk snel aangeschoten raakt. Idealiter eet je een combinatie van hoogwaardige eiwitten, gezonde vetten en complexe koolhydraten. Dat zal helpen om het alcoholpercentage dat in je bloedbaan terechtkomt onder controle te houden, omdat alcohol eerst door de bekleding van het maag-darmkanaal wordt opgenomen. Vezelrijke voedingsmiddelen kunnen daar helpen om de afgifte van alcohol in het bloed te vertragen.

Drink genoeg water

Alcohol kan ervoor zorgen dat je lichaam uitdroogt terwijl je aan het drinken bent. Bovendien spoelt alcohol belangrijke elektrolyten uit je systeem, als je niet voldoende hydrateert, en dat heeft een invloed op de kater die je de volgende dag zal ervaren. De oplossing hiervoor is om tussen elk glas alcohol een glas water te drinken. Je lichaam zal je de volgende dag dankbaar zijn.

Vermijd frisdranken en fruitsappen

Een whiskey-cola of een pisang met fruitsap mag dan wel lekker smaken, echt goed voor je lichaam is het niet. Je lichaam moet immers niet alleen de alcohol van je mixdrankje verwerken, maar ook alle toegevoegde suikers die fruitsap en frisdrank met zich meebrengen. Hou het dus bij een pure versie of mix met spuitwater.

Stop tijdig met drinken

En neen, daar bedoelen we niet alleen mee dat je moet stoppen voor je helemaal dronken bent. We hebben het hier vooral over de tijdspanne die er zit tussen je laatste drankje en het moment waarop je naar bed gaat. Te veel alcohol drinken voor je gaat slapen heeft immers een nadelige invloed op je slaap. Een gemiddeld persoon metaboliseert 0,01% tot 0,02% alcohol per uur. Dat wil zeggen dat wie in bed kruipt met een alcoholpercentage van 0,06% tot 0,08% in zijn bloed, 4 tot 5 uur nodig heeft om dat te verwerken. En dat betekent meteen ook dat je lichaam het die 4 tot 5 uur moeilijk zal hebben om in een diepe slaap te vallen en te blijven. Idealiter stop je dus minstens 4 uur voor je naar bed gaat met alcohol drinken én zorg je ervoor dat je je lichaam nadien voldoende hydrateert met water.