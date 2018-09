Tot nu toe onbekende hartritmestoornis zal in de toekomst dubbel zoveel Belgen treffen: "Laat je controleren", waarschuwt cardioloog Belgian Heart Rhythm Association organiseert deze week gratis screenings Nina Dillen

24 september 2018

17u45 1 Fit & Gezond Het aantal Belgische patiënten met de hartritmestoornis voorkamerfibrillatie (VKF) zal tegen 2050 verdubbelen tot 300.000, voorspellen cardiologen. "Zo'n 40.000 65-plussers weten niet eens dat ze het hebben," waarschuwt cardioloog Dr. Yves Vandekerckhove. "Ook gezonde mensen zonder klachten laten zich best vanaf 65 jaar controleren bij de huisarts."

De aandoening 'voorkamerfibrillatie' doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar toch is het wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis. In België hebben naar schatting 150.000 mensen VKF, vooral in de categorie 65-plussers. "Het is een aandoening waarbij het hart onregelmatig en te snel klopt," legt dr. Yves Vandekerckhove uit, diensthoofd cardiologie van het AZ Sint-Jan in Brugge en voorzitter van de Belgian Heart Rhythm Association. "Wie de diagnose krijgt, loopt daarom niet noodzakelijk een gezondheidsrisico. Maar hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op complicaties zoals trombose, hartfalen, een beroerte of zelfs dementie. In totaal zijn er in België zo'n 5.000 beroertes per jaar door VKF, waardoor het toch geen banale aandoening meer is."

