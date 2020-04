Topdiëtist Michaël Sels deelt zijn beste tips om zo lang mogelijk gezond te blijven: “Plantaardige voeding is de sleutel tot succes”

We willen allemaal zo lang mogelijk gezond leven, dat beseffen we des te meer door de huidige coronacrisis. Maar hoe doe je dat? Heel simpel, zegt chef-kok, hoofddiëtist van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en voedingsexpert Michaël Sels in zijn nieuwe boek ‘Lekker lang leven’. Hij deelt graag zijn beste tips, een heerlijk gezond dagmenu en ook hoe je die coronakilo’s geen kans geeft. Meer tips vind je in onze thuisblijfgids

In Lekker lang leven heeft Michaël Sels (30) het niet begrepen op alles met ‘te’ ervoor: te zout, te vet, te zoet. Maar ook van de nieuwe dieettrends heeft hij geen hoge dunk. “Ze hebben met elkaar gemeen dat er veel wordt geschrapt: geen brood, geen aardappelen, geen suiker … Dat heeft weinig succes gehad. We zien het in de cijfers: meer dan de helft van de Belgen heeft overgewicht. In plaats van minder pleit ik voor meer, maar gezonder.”

De sleutel: plantaardige voeding. “Ik noem het zelf ‘eat planty’ – een samentrekking van ‘plenty’ (meer) en ‘plant’. Er zijn maar een paar dingen waarvan we weten dat ze een enorme invloed op onze gezondheid hebben en aandoeningen zoals kanker en hart- en vaatziektes sterk terugdringen: minder rood vlees eten, en meer groenten en fruit. Voor veel mensen zou dat al een grote stap zijn. En daar hoef je heus niet vegetarisch of vegan voor te leven. Als je zo gefocust bent om vlees uit je leven te schrappen, eindig je al snel bij de ultrabewerkte groenteburgers waarin het aandeel groenten miniem is. Hoe kan je dan wel minder rood vlees eten? In mijn boek staat een recept voor vleesbrood, waarvan de helft gemaakt is met gehakt en de andere helft met kikkererwten. Of kies voor een groentespread in plaats van kaas of charcuterie.”

“De vijftig recepten in mijn boek zijn haalbaar en toegankelijk. Ik vind het belangrijk dat je de ingrediënten in een doorsneesupermarkt kan vinden. Een dieet of gezonde voeding is chronisch. Je moet dat elke dag volhouden. En niet hopen dat je door zeventien dagen een ketodieet te volgen of door dat ene gezonde stofje in je rode wijn vijftien jaar langer in goede gezondheid leeft. We geloven graag gemakkelijke dingen, maar zo werkt het niet.”

ONTBIJT: KLEURRIJKE SALADE

Voor 4 personen • 15 à 25 minuten

• 150 g parelcouscous • 3 el olijfolie • 1 limoen • peper en zout • 250 g rode biet, gekookt • 2 sinaasappels• 1 granaatappel • 1 handvol verse munt • 4 eieren

Zo ga je te werk

1> Bereid de parelcouscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Stort in een ruime kom en meng met 1 eetlepel olijfolie en het sap van een halve limoen. Kruid met peper en zout en laat afkoelen.

2> Snij de gekookte rode bieten in plakjes van 1/2 centimeter. Schil de sinaasappels en snij ze in schijfjes. Hussel het fruit voorzichtig door elkaar en besprenkel met het sap van de overige halve limoen, een snuf zout en wat peper.

3> Snij de granaatappel in tweeën en snij de vier zijden voor 2 centimeter in. Hou telkens één helft met het vruchtvlees naar beneden boven een kleine kom. De pitjes komen er het gemakkelijkst uit als je met een houten lepel op de schil tikt. Een schort is altijd een goed idee bij het koken, maar zeker bij granaatappel is extra bescherming voor je kleding aan te raden.

4> Was de munt en laat uitlekken op keukenpapier. Breng een kleine steelpan met ruim water aan de kook. Voeg een stevige snuf zout toe.

5> Breek intussen een ei in een kleine tas. Als het water kookt, maak je een draaikolk door met een houten lepel rondjes in het water te draaien. Giet dan voorzichtig het ei uit in het midden van de kolk. Pocheer 4 tot 5 minuten, afhankelijk van de grootte.

7> Schep het gepocheerde ei met een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Herhaal dit met de overige drie eieren.

8> Verdeel de biet en de sinaasappel als een carpaccio over vier borden. Schep de parelcouscous over het fruit en leg op elk bord een gepocheerd ei. Werk af met de granaatappelpitjes en verse munt.

Tip: Groenten en fruit bij het ontbijt zijn een goed idee. Met dit slaatje bomvol lekkers lukt dat zeker.

TUSSENDOORTJE: HOMEMADE CHOCO

Voor 1 grote pot • 15 à 25 minuten

• 200 g hazelnoten • 200 g kikkererwten uit blik • 2 el poedersuiker • 2 el tahin • 4 el puur cacaopoeder • 200 ml water • 100 g pure chocolade

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de hazelnoten over een bakplaat en rooster ze 8 minuten in de oven of tot ze goudbruin zijn.

2> Spoel de kikkererwten onder stromend water.

3> Neem de hazelnoten uit de oven en schep ze in de blender. De noten zijn heel erg warm, dus let op dat je je niet verbrandt.

4> Voeg de poedersuiker toe en mix 5 minuten, tot echt elke noot fijngemalen is.

5> Doe de kikkererwten, tahin en het cacaopoeder ook in de blender. Verhoog gradueel de snelheid van je blender zodat alles goed gemengd wordt.

6> Voeg nu ook het water toe en mix tot een smeuïge pasta. Schraap af en toe de hazelnootpasta van de randen, zo krijg je het gladste resultaat.

7> De chocolade smelt je het best au bain-marie; zo vermijd je dat hij verbrandt of gaat klonteren.

8> Giet de gesmolten chocolade bij de gemixte hazelnootpasta en meng alles goed door elkaar, desnoods met de blender voor een egaal resultaat.

9> Schep de pasta in een glazen pot en laat hem volledig afkoelen in de ijskast.

Tip: Bewaar deze stevige chocoladekick in je koelkast. Zo blijft hij zeker twee weken heerlijk.

LUNCH: COURGETTEPANNENKOEKJES MET GEROOSTERDE RADIJZEN

Voor 2 personen • 45-60 minuten

• 1 courgette • 50 g volkorenmeel • 100 ml melk • 3 eieren • 1 teentje knoflook • ¼ tl gedroogde oregano • 15 radijzen • olijfolie • peper en zout • 200 ml magere Griekse yoghurt • 1 el mierikswortel • 1 handvol verse kruiden (bv. munt, peterselie en basilicum)

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven tot 180 °C.

2> Rasp de courgette grof. Knijp na 5 minuten het vocht uit de courgette.

3> Meng de bloem, melk en eieren met de courgette tot een dik beslag. Voeg knoflook en oregano toe en kruid af.

4> Snij het loof van de radijzen. Plaats ze met de snijkant naar beneden op een bakplaat en besprenkel met olijfolie. Kruid met peper en zout en gril 15 minuten in de oven.

5> Verwarm wat olie in een hete koekenpan, schep hierin wat beslag en bak het pannenkoekje in ongeveer 3 minuten aan beide kanten goudbruin.

6> Serveer de radijzen samen met de yoghurtdip bij de pannenkoekjes. De mengeling van verse kruiden serveer je er als een klein slaatje bij.

Tip: Radijzen kan je ook grillen boven de BBQ en serveren met een eenvoudige dressing als bijgerechtje.

AVONDMAAL: ZOETEAARDAPPELPIZZA MET ITALIAANSE HAM

Voor 1 pizza • 60-90 minuten

• 400 g zoete aardappelen • 70 g bloem • 1 ei • 2 el sesamzaadjes • peper en zout • 4 el cottagecheese • 3 plakjes Italiaanse ham • 1 handvol rucola, gewassen • 1 el Parmezaanse kaas • olijfolie

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven voor tot 180 °C.

2> Schil de zoete aardappelen, snij ze in blokjes. Kook in ruim voldoende water gaar, dat zal ongeveer 10 minuten duren.

3> Giet de aardappelblokjes af en laat ze droogstomen in het vergiet. Hoe droger de aardappelblokjes zijn, hoe beter je het pizzadeeg straks kan bewerken.

4> Prak de aardappelblokjes fijn en voeg de bloem, het ei, de sesamzaadjes en peper en zout toe. Roer het geheel even goed door elkaar.

5> Bekleed een bakplaat met bakpapier en

verdeel hierop het deeg. Strijk gelijkmatig glad met de achterkant van een lepel; zorg ervoor dat de bodem overal ongeveer 5 millimeter dik is.

6> Bak de bodem in 35 à 40 minuten goudbruin.

7> Haal de krokant gebakken bodem uit de oven, garneer met de cottagecheese, Italiaanse ham en rucola. Werk af met de Parmezaanse kaas en zwarte peper.

Tip: Je kan de bodem gerust al op voorhand bereiden. Hij blijft – goed fris – twee à drie dagen houdbaar.

Michaëls tips tegen coronakilo’s

Extra opscheppen tijdens het avondmaal. Nog een taartje in de oven. Veel Belgen leven in lockdown bourgondischer, en de coronakilo’s liggen op de loer. Zo hou je toch maat.

• “Veel mensen denken dat ze door hun voeding een besmetting kunnen tegenhouden. Er zijn geen goede resultaten die dat aantonen. Pas liever nu je voeding aan voor corona 2.0. Het zal niet de laatste keer zijn dat een nieuwe ziekte erg toeslaat en daar kan je je beter nu al tegen wapenen.”

• “Als je 500 gram groenten per dag eet, ben je goed op weg. Probeer dat desnoods in een challenge te gieten, tot het einde van de lockdown, en hou het bij in een kalender die je aan je koelkast hangt.”

• “Zoek geen troost of afleiding in voeding, maar beloon jezelf op andere manieren. Neem een warm bad, kijk naar je favoriete tv-serie of geniet van je tuin.”