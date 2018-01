Tomaten kunnen de longen van ex-rokers sneller herstellen Timon Van Mechelen

14u20 16 Foto door Max Delsid op Unsplash Fit & Gezond Wie er daadwerkelijk in slaagt om sigaretten in 2017 achter te laten en stoppen met roken vol te houden, doet er goed aan om wat vaker tomaten op het menu te zetten. Uit onderzoek van Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health blijkt namelijk dat dagelijks tomaten eten helpt om de longcapaciteit van ex-rokers te herstellen.

Voor het onderzoek werd de longfunctie van 650 mensen uit Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk 10 jaar lang bestudeerd. De deelnemers moesten vragenlijsten invullen over hun dieet en ze legden ook longtesten af. Eén keer in 2002, daarna nog eens in 2012. Daarbij werd rekening gehouden met factoren zoals leeftijd, geslacht, lengte, BMI, sociaal-economische status en fysieke activiteit.

De meest opvallende conclusie na 10 jaar onderzoek, is dat wie minstens twee verse tomaten per dag eet, minder snel aan longcapaciteit inboet. Dat geldt voor iedereen, al is het effect opvallend groter bij ex-rokers. Ook bepaalde stoffen in fruitsoorten, en dan vooral appels, kunnen helpen bij het herstel van aangebrachte longschade. Al moet je dan wel minstens 3 porties fruit per dag eten. Het effect geldt sowieso ook alleen voor verse tomaten en fruit, dagelijks tomatensaus eten heeft helaas niet dezelfde gezondheidsvoordelen.

Verouderingsproces longen

“Deze studie toont aan dat een dieet kan helpen om longen te herstellen bij mensen die gestopt zijn met roken. Maar ook dat tomaten en vers fruit het natuurlijke verouderingsproces van de longen kunnen tegengaan, zelfs als je nog nooit gerookt hebt,” schrijft Vanessa Garcia-Larsen, een van de auteurs van de studie en professor aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, in een persbericht.

Is stoppen met roken ook voor jou een goed voornemen, maar vind je het nu al moeilijk? Wij vroegen 5 tips aan tabakoloog Laura Jacobs:

1. Schrijf je voordelen en nadelen van roken uit. Zet jouw huidige en lange termijn voor- en nadelen van roken op papier. Het zijn deze items die je zullen aanzetten om een rookstoppoging te ondernemen. Je kan het briefje eventueel op zak steken of uithangen ter herinnering.

2. Zoek iemand die ook wil stoppen. Hierbij heb je het voordeel dat je elkaar kan steunen, aanmoedigen en begrijpen. Samen sterk!

3. Bepaal een stopdatum. Plan deze niet te ver in de toekomst. Zoek een datum waarop je niet te veel blootgesteld zal zijn aan stress of risicosituaties. Denk na wat je ondertussen nog kan doen. Hoe kan je je motivatie verder verhogen? Hoe en door wie kan je jezelf (professioneel) laten ondersteunen? Wie zal je inlichten over je stoppoging? Hoe kan je jezelf belonen?

4. Tracht jezelf bezig te houden of kies enkele nieuwe (gezonde) gewoontes. Focus je op de niet-rokers in je omgeving of op het werk. Hoe brengen zij hun pauze door? Wat doen zij ter ontspanning? Hoe gaan zij om met stressoren of onverwachte gebeurtenissen?

5. Er bestaat niet zoiets als “slechts één” sigaret. Ga je toch in de fout, probeer dan vooral kalm te blijven. Herval staat niet gelijk aan mislukking. Laat je niet te sterk ontmoedigen, het overkomt veel mensen die proberen stoppen met roken. Tracht er iets uit te leren en ga zo snel mogelijk terug door met je gezond voornemen.