Toetje af voor deze desserts met minder suikers

28 februari 2019

10u00 0 Fit & Gezond Carrière maken. Kinderen. Wereldvrede. Het staat allemaal hoog op onze verlanglijst. Net zoals: onbeperkt desserts eten zonder bij te komen en zonder schuldgevoel. Jammer genoeg bestaat dit bijna niet. Maar gelukkig voor ons – en voor jullie - bevatten deze lekkernijen wél minder suikers*. Aanvallen! Eat. Repeat.

Amandel Chia Pudding (4 porties)

Vanille is een ideale smaakmaker, en chiazaad is rijk aan omega 3. Minder zoet & lekker!

Dit heb je nodig:

● 1 l Alpro Amandeldrink Ongezoet Geroosterd

● 170 g chiazaden

● 2 vanillestokjes

● 2 eetlepels ahornsiroop

● Handvol bosbessen en bramen

● Handvol walnoten

Zo maak je het:

1. Meng de amandeldrink, chia zaadjes, de vanillekorrels uit de vanillestokjes en 2 eetlepels ahornsiroop in een kom. Meng tot het mengsel steviger is. Bewaar het voor minstens 1 uur (en liefst de hele nacht) afgedekt in de koelkast.

2. Maak een laagje chia pudding in een kleine bowl. Voeg vervolgens een laagje blauwe bessen en bramen toe en daarbovenop een laagje walnoten.

3. Herhaal

Frozen Kokosnoot en banaan delight (4 porties)

Dit heb je nodig:

● 250 g Alpro plantaardig alternatief voor yoghurt Natuur met kokosnoot

● 2 bananen

● 10 g geraspte pure chocolade

Zo maak je het:

1. Snijd de bananen en bevries ze minstens 3 uur.

2. Blend de bevroren stukjes banaan, het Alpro plantaardig alternatief voor yoghurt Natuur met Kokosnoot en de geraspte chocolade.

Geen tijd om zelf een frozen delight te maken? Probeer dan eens een Alpro plantaardig alternatief voor ijs met Soja-Vanille, Hazelnoot-Choco, Kokosnoot of Amandel Salted Caramel.

Mug Cake (4 porties)

Dit heb je nodig:

● 250 g zelfrijzende bloem

● 70 g vanillesuiker

● 190 ml Alpro Soja Drink Original

● 60 ml zonnebloemolie

● 40 ml water

● 1 vanillestokje

● 3 eetlepels amandelschilfers

● zout

Zo maak je het:

1. Mix de zelfrijzende bloem, vanillesuiker, snufje zout en de zaden van het vanillestokje in een kom. Voeg de Alpro Soja Drink Original, zonnebloemolie en kokend water toe. Mix tot een glad geheel.

2. Verdeel het deeg in 4 gelijke delen in kopjes. Rasp de amandelen en strooi dit over het deeg.

3. Zet alle kopjes voor ongeveer 100 seconden in de microgolfoven op vol vermogen (800 watt). Prik in de cake, als de prikker er droog en proper weer uitkomt, dan is de cake klaar.

4. Serveer warm

*T.o.v de klassieke desserts zoals moelleux, tiramisu, chocolademousse etc.