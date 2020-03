Tips voor een optimale slaapomgeving: “De slaapkamer is alleen om in te slapen en te vrijen”

Fit & Gezond Vrijdag de dertiende vandaag en meteen ook Internationale Dag van de Slaap. En die komt als geroepen, want een goede nachtrust versterkt ons immuunsysteem en maakt ons lichaam sterker tegen virussen. Iemand die slecht slaapt is vaker ziek, en blijft ook langer ziek. Is jouw slaapkamer al volledig slaapproof? Wat adviseert slaapexpert Annelies Smolders?

“Je slaapkamer moet prikkelarm zijn”, zegt Annelies Smolders, slaapexpert en oprichter van ‘Start to sleep’, een trainingsprogramma dat bedoeld is om je weer te leren slapen. “Computers, fitnesstoestellen of bureau’s horen er niet thuis. Een studentenkamer, waar één ruimte dient als restaurant, studeerplek en slaapkamer is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Onderzoek toont aan dat zoveel prikkels in één ruimte de kans op slapeloosheid vergroot. De slaapkamer is alleen om te slapen en te vrijen.”

“Als je toch op een studentenkamer woont, eet dan best niet in je bed, studeer er niet of kijk er ook geen tv", tipt Smolders. “Als mensen vaak ‘wakkere’ dingen in hun bed doen, gaan ze ‘wakker zijn’ onbewust associëren met de slaapkamer. Daarom worden veel mensen juist alerter als ze in bed liggen."

Eer het donker

Misschien is het donker niet onze grootste vriend, maar voor een goede nachtrust is het onontbeerlijk. “Licht is de grootste vijand van slaap", bevestigt de expert. “Dus zorg dat er geen licht in de kamer is. Zorg voor flinke gordijnen, rolluiken of nog beter: een oogmasker. Ook al zijn je oogleden gesloten, licht valt je brein binnen.” Zelfs het licht van klokwekkers, flikkerende brandalarmen of het rode lampje van je tv doen onze slaap geen goed. Vermijd vooral felblauw licht. Omdat ons brein dat sterk associeert met daglicht, houdt het ons wakker.

Rommel op

Als je slaapt, zijn je ogen dicht, dus dan zie je toch geen rommel? Klopt, maar psychologisch heeft het wel een effect. “In een rustige kamer kunnen we beter ontspannen. We hebben er meer ‘grip’ op, en dat helpt. Zeker als je je zorgen maakt over dingen waar je niet veel aan kan doen. Een opgeruimde kamer geeft symbolisch meer rust.”

Huisdieren en kinderen

Huisdieren geven ook rust, ze vertragen onze hartslag. Maar neem ze beter niet bij je in bed. “Zowel kinderen als dieren hebben een ander slaapritme dan een volwassene, dus we gaan elkaar vaak storen. Hoe meer verstoorders in bed, hoe groter de kans dat je wakker wordt.”

Voeten buitenboord

Slaap heeft alles te maken met temperatuur. “Zo koelen we ‘s avonds af en in de ochtend, bij het ontwaken, warmen we terug op. In de namiddag zakt onze temperatuur opnieuw, waardoor we zin krijgen om een dutje te doen", zegt Smolders. “Een ideale slaapkamertemperatuur is tussen de 18 en 20 graden. Te warme ruimtes maken inslapen moeilijker, denk aan je kamer tijdens een hittegolf." Is je kamer al 20 graden maar heb je het toch te warm of te koud? “Laat je armen of voeten buiten de lakens laat hangen, daarmee regel je het best je temperatuur."

