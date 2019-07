Tips om te ontkateren na het eerste weekend van Tomorrowland LDC & ND

22 juli 2019

08u47

Bron: Time, De Morgen, AD, Eigen Berichtgeving 1 Fit & Gezond Het eerste feestweekend van Tomorrowland zit er alweer op. De bijhorende kater gaat bij veel festivalgangers jammer genoeg wél onverminderd voort. Moet jij vandaag met een houten kop naar het werk? Experts delen tips die de schade enigszins kunnen beperken.

First things first: wat is dat eigenlijk, een kater? “Dat is een complex gegeven,” legt toxicoloog Dr. Ed Boyer uit. “Er zijn veel theorieën over wat precies een kater veroorzaakt, maar niemand kan het exact verklaren. Vandaar dat er ook geen pasklare oplossing voor is.” Dat bevestigt ook toxicoloog Christophe Stove (UGent): “Over katers is de wetenschap nog niet ver gevorderd. We zien allerlei verbanden, maar er is nog weinig direct bewijs.”

Helaas hangt daar nog meer slecht nieuws aan vast, voor wie op Tomorrowland iets te enthousiast in de cocktails is gevlogen: “Er is geen enkel middeltje dat de volledige kater kan genezen,” weet Dr. David Aizenberg. “Een kater tast zowat elk systeem in je lichaam aan, van je hersenen tot je darmen tot je hart. Er bestaat geen magische oplossing als je van elk symptoom verlost wil raken.” Tenzij niet te veel drinken in de eerste plaats, maar daarvoor is het mogelijk al te laat.

Toch is er ook goed nieuws. Volgens Aizenberg zijn er wel een aantal dingen die de verschillende symptomen kunnen verzachten. De dokters overlopen de vaakst voorkomende anti-katertips, en ontkrachten meteen enkele hardnekkige mythes.

De giftige stoffen uitzweten

Sportievelingen zweren bij een loopsessie om ‘alle giftige stoffen eruit te zweten’. Lichtjes sporten zou je inderdaad een beter gevoel kunnen geven, tipt Boyer, omdat je naar buiten gaat en iets onderneemt. Toch waarschuwt Aizenberg om voorzichtig te zijn bij het sporten met een kater. Je coördinatie is slechter en je denkt minder helder met een kater. Ook kan sporten je nog meer uitdrogen, doordat je hevig zweet. Dat je giftige stoffen eruit kan zweten, is een mythe, ontkrachten de dokters. Een frisse neus halen door een fikse wandeling te maken, is wel een risicoloos idee dat je een opkikker kan bezorgen.

Vet eten

Het is een mythe dat vet voedsel de alcohol zal opslorpen, maar het kan je wel een beter gevoel bezorgen, legt Aizenberg uit. “Als je vet voedsel eet, is de alcohol nog steeds aanwezig in je lichaam en daar zal het eten niks aan veranderen. Wel kan iets substantieels in je maag stoppen helpen tegen overgeven en misselijkheid.”

De kans is groot dat je meer zin heb in een cheeseburger dan in een slaatje na een hevig avondje, maar de dokters tippen dat gezonde voeding een nog beter optie is. “Als je maag geïrriteerd is, zullen gezonde voedingsmiddelen die niet veel vragen van de vertering voor zo min mogelijk irritatie zorgen, waarmee je de kans op overgeven en misselijkheid inperkt.”

Kies voor sportdranken

In New York kunt u bij ernstige katers The Hangover Club contacteren: binnen de drie kwartier staat er dan iemand voor uw deur met een infuus vol vocht, suikers en vitamines. Hier moet u het voorlopig nog stellen met geduld en - alweer - flink eten en heel veel water drinken. “Sportdranken met suikers en vitamines zijn geen wondermiddelen, maar ze kunnen het leed wel wat verzachten”, stelt Vera Rogiers, toxicologe aan de VUB.

Mijd koffie

Snak je op de ochtend na je nachtelijke avonturen naar een kopje koffie? Van deze opkikker kan je daags na het feest wel even deugd hebben, maar onthoud dat cafeïne vochtafdrijvend is. Hetzelfde geldt voor thee.

‘s Avonds grote man, ‘s ochtends Dafalgan?

Veel mensen slikken een pijnstiller als paracetamol tegen de hoofdpijn. Maar wist je dat dit een vervelende bijwerking heeft? Als je zo’n pilletje slikt, heeft je lever even de tijd nodig om dit te verwerken. Hierdoor wordt je hoofdpijn een stuk minder, maar in de tussentijd heeft je lever niet de tijd gehad om de alchohol af te breken. Hierdoor stel je de kater dus alleen maar uit.

Water drinken voor het slapengaan

Veel water drinken kan helpen om je lichaam opnieuw te hydrateren, al is het volgens beide dokters nog nooit bewezen dat veel water drinken voor het slapengaan helpt om de katersymptomen tegen de ochtend te verlichten. De enige echte manier om een kater te voorkomen, is niet te veel alcohol drinken en ook tussendoor af en toe en glas water te drinken, tippen de dokters nog. Maar wie dat gedaan had, was waarschijnlijk niet dit artikel aan het lezen. Volgende keer beter.