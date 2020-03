Tips om je kindje voor te bereiden op het zomeruur

Fit & Gezond Dit weekend moeten we ons weer aanpassen aan het zomeruur. In de nacht van zaterdag op zondag draait de klok vooruit. We verliezen dan allemaal een uur slaap, behalve de kleinsten onder ons. Die zijn zich van geen kwaad bewust. Veel ouders hopen dan ook dat het slaapschema van hun kroost permanent een uur opschuift door de uurwisseling. Klinkt goed in theorie, maar is niet zo simpel in de praktijk. Slaapcoach Nathalie Schittekatte geeft tips.

Laat ons eerlijk zijn: de verandering naar het zomeruur is voor niemand een lachertje. Als volwassene is het een tikkeltje pijnlijk om een uur slaap te verliezen. Soms kunnen kinderen hier zelfs last van hebben. Zij hebben immers meer slaap nodig en kunnen een slaapgebrek minder goed verteren. Gelukkig is er ook goed nieuws, stelt slaapcoach Nathalie Schittekatte, ook bekend als Snuggles & Dreams. Er zijn enkele tips om de overgang naar zomertijd te vergemakkelijken voor je kind. En je kan er in één klap voor zorgen dat je zoon- of dochterlief vanaf dit weekend wat langer in bed blijft liggen.

Baby’s jonger dan 4 maanden

“Baby’s jonger dan 4 maanden hebben nog geen vaste routine. Het kan dus zijn dat hij langer slaapt in de ochtend, het kan ook van niet”, vertelt Schittekatte. “Het enige wat je kan doen, is het laatste dutje van de dag kort houden. Zo wordt de bedtijd niet te laat. Over het algemeen is de kans groot dat je baby weinig zal merken van de uurwisseling.”

Baby’s ouder dan 4 maanden

Baby’s, peuters en kleuters die wél een vaste routine volgen, kunnen wel langer slapen in de ochtend na de uurwisseling. Hier kan je - volgens de slaapcoach - op drie manieren mee omgaan.

Optie 1: je doet niets

“Als je niets doet, zal je kind deze zondag een uurtje later wakker worden. Je kan vanaf dan het nieuwe uur op de klok volgen. Het resultaat: de dutjes en bedtijd vinden eigenlijk vroeger plaats dan de dag voordien. Dit is vooral handig als je kroost maandag niet kan uitslapen. In dit scenario kan het zijn dat het middagdutje minder lang duurt dan gewoonlijk, maar dat is geen probleem. Zorg er in ieder geval voor dat je zondag voldoende activiteiten voorziet met je kind, zodat hij moe genoeg is om een uurtje vroeger naar bed te gaan.”

Voorbeeld: De dag start om 8 uur in plaats van 7 uur door de zomertijd. Zoals altijd vindt het middagdutje plaats om 12 uur, en bedtijd om 19 uur.

Optie 2: je gaat reactief te werk

“Komende zondag volg je de gewoonlijke routine van je kind. Doet je kind normaal een middagdutje om 12 uur? Dan leg je je zoon of dochter onder de wol om 13 uur, oftewel 12 uur oude tijd”, legt Schittekatte uit. “De volgende weken zal je de routine moeten aanpassen, want je kind zal telkens weer vroeger wakker worden.”

Voorbeeld: Zondag wordt je peuter wakker om 8 uur. Dan volgt het middagdutje om 13 uur en bedtijd om 20 uur. Wordt hij na enkele dagen wakker om 7u30? Dan verschuift het dutje naar 12u30 en de bedtijd naar 19u30.

“Zit je met een vroege vogel? Dan kan je proberen vasthouden aan de nieuwe routine, waarbij je kind langer slaapt in de ochtend. Helaas pindakaas: dit lukt niet altijd. Onze biologische klok is heel gevoelig en past zich meestal aan aan een nieuwe tijdzone of, in dit geval, een uurwisseling.”

Optie 3: Je gaat proactief te werk

Schittekatte: “Deze optie is populairder wanneer we overschakelen naar het winteruur. Hierbij ga je namelijk op voorhand het schema van je kind lichtjes opschuiven.”

Voorbeeld: Als je kind normaal om 19 uur gaat slapen, leg je hem telkens vroeger en vroeger in bed, tot hij uiteindelijk 1 uur vroeger onder de wol kruipt. Idealiter is dat de avond voordat de uurwisseling plaatsvindt. De kans is klein dat hij zondagochtend zal uitslapen, maar op zijn gebruikelijk uur wakker zal worden.

Extra tip

“Aangezien de dagen nu langer zullen worden, is het extra belangrijk dat de kamer van je kind goed donker is. Zelfs het kleinste straaltje zonlicht kan een signaal geven aan het brein van je kleintje dat het dag is en tijd om wakker te worden.” Volgens de slaapcoach is het dus een goed moment om te investeren in verduisterende gordijnen.

