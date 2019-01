Tik tok: dit is je kans om zwanger te worden afhankelijk van je leeftijd

Nele Annemans

10 januari 2019

15u08

Bron: SheKnows 0 Fit & Gezond Vrouwen beginnen steeds op latere leeftijd aan kinderen. Terwijl de gemiddelde leeftijd in 1991 nog 26 jaar bedroeg, is dat 25 jaar later opgetrokken naar 28,9. Maar hoe snel tikt onze biologische klok nu echt? Enkele gynaecologen vertellen over je kans om zwanger te worden op je 20ste, 30ste, 40ste en 50ste.

Twintigers: de vruchtbaarheid piekt

Gynaecologe Mary Jane Minkin vertelt dat de gemiddelde leeftijd waarop de vruchtbaarheid piekt bij vrouwen 24 jaar bedraagt. “Het risico op gezondheidsproblemen zoals vleesbomen en endometriose is lager bij vrouwen van in de 20, net zoals het risico op een miskraam.” Maar hoewel je het meeste kans hebt om zwanger te raken op je 24ste, is 28 of 29 jaar ook nog altijd een optimale leeftijd om zwanger te raken.

Toch merkt gynaecologe Vivika Joshi ook op dat bij vrouwen van deze leeftijd meer soa’s voorkomen. “We zien een verhoogd aantal seksueel overdraagbare aandoeningen bij jonge vrouwen en die kunnen een negatieve invloed hebben op je vruchtbaarheid.”

Dertigers: een overgangsperiode

Hoewel veel vrouwen in hun dertiger jaren gezonde baby’s baren, zegt Minkin dat er biologische nadelen aan verbonden zijn. Die gelden vooral na de leeftijd van 35 jaar. “Op die leeftijd vermindert de vruchtbaarheid plots heel erg”, vertelt ze. Minkin adviseert ook aan koppels die graag meer dan één kind willen, het liefst zo vroeg mogelijk starten omdat het steeds moeilijker wordt om zwanger te raken zodra ze de 40 naderen.

“Na de leeftijd van 35 jaar, vergroten de risico’s op een miskraam, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en andere complicaties”, aldus Minkin. Daarom raden de meeste artsen aan om eerst een uitgebreide screening te doen bij vrouwen die op die leeftijd in verwachting zijn.

Ben je jonger dan 35 en probeer je zwanger te worden, maar het lukt niet binnen het jaar, dan raadt Minkin aan om je te laten onderzoeken. En ook als je 35 jaar of ouder bent, en je probeert al meer dan 6 maanden of langer, ga je ook het best eens langs je gynaecoloog.

Veertigers: kans op zwangerschap vermindert drastisch

“Zwangerschappen op 40-jarige leeftijd zijn niet uitzonderlijk, maar je kansen zullen wel degelijk aanzienlijk afnemen”, aldus Joshi. De meeste vrouwen zullen dan ook veel moeilijkheden ervaren als ze op die leeftijd nog een kindje op de wereld willen zetten.

Joshi merkt ook op dat het een misvatting is dat vrouwen die vanwege hun leeftijd niet meer op natuurlijke manier zwanger kunnen raken, altijd kunnen kiezen voor in-vitrofertilisatie. “Hoewel ivf voor sommigen een goede optie is, daalt de slaagkans ook met de leeftijd.”

Dokter Daniel Kort vertelt dat hij een bepaalde regel gebruikt om de kans op zwangerschap met ivf in te schatten. “Ruwweg kan je stellen dat vrouwen onder de 35 jaar ongeveer 50% kans hebben per ivf-cyclus om zwanger te raken, en dat die kans met 5 tot 10% afneemt per jaar na je 35ste.”

Vijftigers: hoogst onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk

“Vrouwen van in de 50 hebben een extreem lage kans om op een natuurlijke manier zwanger te worden”, vertelt Joshi. Sterker nog, hij zegt dat de kans op zwangerschap slechts 1% bedraagt. Maar, ook hier geldt: moeilijk gaat ook. “Ondanks hun leeftijd, zijn er toch vrouwen die door ivf in hun vijftiger jaren nog een baby op de wereld zetten. Het is dus moeilijk, maar niet onmogelijk.”

Joshi voegt er wel aan toe dat er op die leeftijd meer complicaties kunnen optreden zoals vroeggeboorte en placenta previa of voorliggende placenta, waarbij de placenta zich te laag in de baarmoeder hecht.

En hoewel leeftijd absoluut een grote rol speel in hoe makkelijk je zwanger raakt, kunnen vruchtbaarheidsproblemen op alle leeftijden voorkomen. “Patiënten vragen me vaak: “Wat zijn mijn kansen?” Maar het antwoord hangt niet alleen af van de leeftijd, ook de zaadkwaliteit, ovulatiestoornissen, endometriose en andere gynaecologische afwijkingen, eerdere soa’s ... hebben een invloed op je kans om een baby op de wereld te zetten. Het goede nieuws is wel dat de meeste koppels uiteindelijk wel succesvol zwanger raken.”