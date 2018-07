Tijdschrift van Gwyneth Paltrow is stopgezet omdat ze weigerde te factchecken LDC

26 juli 2018

14u03

De samenwerking tussen uitgeverij Condé Nast en Goop, het lifestylemerk van Gwyneth Paltrow, is al stopgezet. De actrice vond het niet kunnen dat haar artikels eerst onder de loep werden genomen door een factchecker.

Over Goop is al veel gezegd en geschreven. Met haar advies om je vagina te stomen, het gebruik van jadestenen dààr beneden of een darmspoeling met koffie heeft Gwyneth Paltrow zich ontpopt tot de meest besproken lifestylegoeroe van Hollywood. Haar bizarre wijsheden leverden haar wél een samenwerking op met Condé Nast en Anna Wintour, de creatieve directeur van de uitgeverij en hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue.

Maar mooie liedjes duren niet lang. Na amper twee edities werd het magazine al stopgezet. Paltrow wou immers interviews publiceren met therapeuten en zelfverklaarde gezondheidsexperts die er onconventionele ideeën op nahouden. En vooral: de bekende blondine was niet van plan om te checken of hun uitspraken medisch of wetenschappelijk correct zijn. Iets wat duidelijk niet naar de zin was van Condé Nast.

Het resultaat? Bij de twee eerste nummers werden verschillende gezondheidsartikels last minute vervangen met reisverslagen, maar volgens de uitgeverij kon het zo niet verder en werd het einde van de samenwerking aangekondigd.

Ouderwets

In een interview met de New York Times Magazine vertelt de voormalige wederhelft van Chris Martin dat ze geen spijt heeft van de collab. "Het is begrijpelijk dat er bij Condé Nast heel wat regeltjes zijn", zegt ze toegeeflijk. Maar ze voegt er wel aan toe dat het bedrijf een "heel ouderwetse" manier van werken heeft. Volgens haar deed ze ook niets mis. "We hebben nooit statements gemaakt. We stelden enkel vragen."

Nochtans ligt Goop al langer onder vuur omdat het niet alleen onbeholpen, maar ook resoluut gevaarlijk advies geeft. Zo heeft het lifestylelabel in het verleden de homeopaat Linda Lancaster geïnterviewd. Zij raadde aan om acht dagen lang enkel en alleen rauwe geitenmelk te drinken om alle parasieten uit je lichaam weg te werken. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze methode werkt, integendeel. Er zijn zelfs studies die suggereren dat het drinken van geitenmelk het tegenovergestelde effect heeft.

Na alle kritiek en de domper na de samenwerking met Condé Nast heeft Paltrow dan toch maar besloten om een factchecker aan te nemen. Die moet in de toekomst een oogje in het zeil houden bij alle artikels die verschijnen op haar website. Zelf beschrijft ze het als "een noodzakelijke groeipijn", wij als een goede zaak.