Tijdens de winter verlies je meer haar en 4 andere haarmythes onder de loep Liesbeth De Corte

10 december 2018

15u02

Bron: Glamour UK, Goed Gevoel 1 Fit & Gezond Je kan je haar best aan de lucht laten drogen en alle stylingtoestellen die werken op hete lucht zijn schadelijk voor je lokken: iedereen heeft zo z’n zelfverklaarde waarheden over haar. Maar of die ook allemaal kloppen? Enkele kritische kenners laten hun licht schijnen over verschillende veelvoorkomende mythes.

Mythe: je verliest meer haar tijdens de winter

Verdict: klopt

Zit je afvoer vol met haren na een douchebeurt? Geen paniek: het is doodnormaal dat je wat haren verliest. Gemiddeld speel je er zo’n 60 tot 150 per dag kwijt. En dat haarverlies kan al eens toenemen door een aantal factoren, zoals een vitaminetekort, stress én de verschillende seizoenen.

“Je begint meer haren te verliezen vanaf de herfst, en vanaf de lente vermindert dat weer. Het hoogtepunt qua haarverlies is dan ook de winter, in de zomer verlies je normaal gezien de minste haren. Dat is zo gegroeid omdat we meer haren nodig hebben in de warmere seizoenen om onszelf te beschermen tegen uv-schade,” legde dermatoloog Francesca Fusco eerder al uit aan Refinery 29. De droge lucht en de centrale verwarming, die in schril contrast staan met de koude temperaturen buitenshuis, kunnen je hoofdhuid uitdrogen, wat het effect nog verergert.

Sophie Vereycken, beautyredactrice van NINA, raadt aan om een verzorgende shampoo en een hydraterende conditioner te gebruiken. “Dit kan voorkomen dat je droge lengtes afbreken. Vergeet ook niet om in de herfst- en wintermaanden af en toe een haarmasker aan te brengen.”

Mythe: Je moet je haar aan de lucht laten drogen

Verdict: fout

Na een wasbeurt zweer ik bij mijn trouwe haardroger (hallo, coupe vogelnest), anderen zijn er dan weer voorstander van om hun lokken vrij te laten drogen. Blijkbaar is die laatste optie toch geen goed idee. “Je haar bestaat uit een schorslaag, die de vorm van je haarlok bepaalt, en haarschubben, die als een soort van dakpannen de haarschors beschermen”, legt beautyredactrice Valérie Wauters uit. “Wanneer ons haar nat is, zwelt de schorslaag op en voert ze druk uit op de schubben. Hierdoor gaan onze haren makkelijk afbreken, met lelijke gespleten punten tot gevolg.”

Volgens Tim Moore, vicedirecteur bij Smart Devices, verliest je haar ook zijn kracht als het nat is. “Nat haar is maar half zo stevig als droog haar”, zei hij aan Yahoo. Kortom, nat haar is dus veel kwetsbaarder dan een droge coupe. Wat je dan wel moet doen als je vanonder de douche stapt? Je haar voorzichtig droog deppen met een handdoek en de haardroger gebruiken op een koele stand.

Mythe: alle stylingtools met hete lucht beschadigen je haar

Verdict: fout

Dat hitte slecht is voor je haar, is geen geheim. Maar toch vraagt deze stelling enige nuance. Er bestaat wel degelijk een ideale temperatuur om je haar te stijlen. Ga je kouder? Dan worden je lokken dof en droog. Een te hoge temperatuur kan de boel dan weer drastisch beschadigen. De ideale temperatuur waar jij je toestel moet op afstellen, is 185° Celsius. Boven de 185° Celsius begint het eiwit in je haar - keratine - immers te smelten, waardoor je onherstelbare schade aanricht. In minder verbloemde woorden: gespleten puntjes en afgebroken haar.

Mythe: vitamine D is goed voor je haar

Verdict: klopt

“Het is algemeen geweten dat vitamine D de haargroei bevordert”, meent tricholoog en haarspecialist Anabel Kingsley. “Zowat 80% van mijn patiënten die kampen met haaruitval hebben een tekort aan vitamine D. Dat zijn dan vooral mensen die in kantoren werken of in een stad wonen, waar ze minder in de zon lopen.”

De beste oplossing is om wat vaker een frisse neus te halen, want meer zonlicht geeft je lichaam meer kans om vitamine D aan te maken. Om zeker te zijn of je kampt met een tekort, kan je ook bij de huisarts langsgaan voor een bloedtest. Die zal je dan vertellen of je supplementen moet nemen of niet.

Mythe: elke dag je haren wassen is goed voor je lokken

Verdict: fout

Wie elke dag shampoo gebruikt, brengt de ‘biotoop’ van z’n haren uit balans. De natuurlijke vetten en oliën van je hoofdhuid raken verstoord, en zullen daardoor in overdrive gaan. “Het ideale gemiddelde is 1 tot 3 keer per week, en tussendoor kan je gewoon spoelen met water”, raadt dermatoloog Thomas Maselis eerder al aan in Goed Gevoel. “Bovendien is het ook een fabeltje dat hoe meer je je haar wast, hoe vettiger het wordt. Alleen mensen met schilfertjes die een antiroosshampoo gebruiken krijgen er vetter haar door. Die schilfertjes, die aan de haarwortel zitten, werken namelijk als een spons. De huidsmeer die geproduceerd wordt in het haarzakje zal dus geabsorbeerd worden door die spons en dan pas afvloeien van de haren. Als je dan die schilfertjes wegdoet door een antiroosshampoo te gebruiken, glijdt de huidsmeer rechtstreeks over de haren, waardoor je de indruk hebt dat je haar sneller vettig is.”