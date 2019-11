Exclusief voor abonnees Tijd zoeken kan je leren: redactrice Sophie wil weer baas worden over haar agenda Sophie Vereycken

04 november 2019

09u02

Bron: Goed Gevoel 0

24 uur in een dag, 168 in een week, 8.765 in een jaar. Meer dan genoeg, zou je zo denken. En toch is de agenda van redactrice Sophie Vereycken op het einde van de maand roder dan haar bankrekening. Ze gaat op zoek naar tijd.

Hol je ook van kantoor naar hobby naar sport naar thuis om tussendoor te netflixen en te verdwalen in sociale media? Kom je ook altijd hopeloos tijd tekort? Nochtans wil de ironie dat we tegenwoordig meer vrije tijd hebben dan vroeger. Uit het tijdbestedingsonderzoek blijkt dat we vandaag minder werken dan vijftig jaar geleden. Toch voelt dat niet zo. Dat komt omdat we onze tijd anders invullen, vertelt Sara Van ­Wesenbeeck, life- en businesscoach en auteur van Het handboek voor de spitsuurvrouw. ‘De grens tussen werk en vrije tijd wordt steeds vager. We leven in een wereld van flexwerken. Dat is leuk, want we kunnen zelf meer bepalen wat we wanneer doen. Maar het verstoort het evenwicht tussen werk en vrije tijd. We hebben ook allemaal een laptop en een smartphone, waardoor onze vrije tijd heel vaak onderbroken wordt door e-mails, berichtjes die we per se gelezen moeten hebben … Dat noemen we vervuilde tijd: de ontspanningsmomenten die noodzakelijk zijn om onze batterijen op te laden, worden constant onderbroken, waardoor ze hun waarde verliezen. Bovendien voelt het goed: met een drukke agenda voelen we ons productief, en wie productief is, is per definitie goed bezig.’

