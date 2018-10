Tijd voor wat me-time: stress speelt je geheugen parten Valérie Wauters

28 oktober 2018

12u26

Bron: Well & Good 0 Fit & Gezond Ons drukke leventje kan ervoor zorgen dat die zo gegeerde me-time een schaars goed wordt. Toch is het belangrijk om af en toe wat tijd voor jezelf in te plannen. Een recent onderzoek toonde immers het verband aan tussen stress en geheugenschade.

De studie, gepubliceerd in tijdschrift Neurologie, nam hiervoor bestaande gegevens uit de Farmingham Heart Study onder de loep. Dat onderzoek neemt al sinds de jaren veertig de gegevens van deelnemers en hun familieleden onder de loep. Door te kijken naar MRI’s van deelnemers van middelbare leeftijd (van wie de gemiddelde leeftijd 48 jaar was), vonden onderzoekers van Harvard een correlatie tussen hogere niveaus van het stresshormoon cortisol en verminderde totale hersenvolume in de voorhoofds- en achterhoofdskwabben van de hersenen. En wanneer gestresste deelnemers deelnemen aan cognitieve geheugentests (zoals het herhalen van een verhaal na een pauze van 20 minuten), presteerden ze ook iets slechter dan hun tegenhangers.

“In onze zoektocht naar cognitieve veroudering, is een van de factoren die veel belangstelling en zorg wekken de toenemende stress van het moderne leven”, zegt studie auteur dokter Sudha Seshadri. “We wisten al dat stress bij dieren kan leiden tot cognitieve achteruitgang. In deze studie werden hogere cortisolwaarden in de ochtend bij een groot aantal mensen geassocieerd met slechtere hersenstructuur en een verslechterde kennis.”

Er moet nog meer onderzoek worden gedaan om de volledige effecten van stress op de hersenen te kennen, vooral omdat in deze specifieke studie de cortisolwaarden van de deelnemers slechts eenmaal (in plaats van voor de volledige duur van het experiment) werden gemeten. Er is bestaat ook de mogelijkheid dat cognitieve achteruitgang kan bijdragen aan stress, en niet andersom. Totdat we alle antwoorden hebben, moedigen we voorzorgsmaatregelen in de vorm van lange bubbelbaden, yogasessies en andere stressverminderende activiteiten sterk aan.