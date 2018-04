Tijd voor T-shirts: deze oefeningen maken je armen mooi evd

29 april 2018

09u30 0 Fit & Gezond Als het mooier weer wordt, gaat we allemaal braaf joggen, wandelen of fietsen om onze benen klaar te stomen voor blote-benen-temperaturen. Maar vergeet je armen niet, een klein beetje extra oefenen maakt ze T-shirt-ready!

Madonna-armen hoeven we niet meteen, maar die gezellig wiebelende kippenfilets mogen wel iets strakker als we straks op festivals met onze armen in lucht staan te dansen. Een paar oefeningen die je drie keer in de week herhaalt zorgen er al voor dat je zonder nadenken volgende keer wél dat mouwloze topje koopt.

1. Allrounder = zwemmen

Lekker ontspannend, al een beetje een vakantiegevoel en prima voor mooie armspieren. Duik jij ook het zwembad in?

2. Met gewichtjes

Niet bang zijn dat je enorm dikke spieren zal krijgen, een beetje krachttraining is ook voor vrouwen een heel goed idee. Je kan ze makkelijk voor de televisie doen. Schaf je geen al te zware gewichtjes aan of oefen met twee waterflessen van 1,5 liter.

Ga in een goede houding staan, je schouders ontspannen en naar achteren, je buik ingetrokken en je knieën lichtjes gebogen. Neem in elke hand een gewichtje.

- Lift je armen aan de zijkant, met de handpalmen naar beneden tot je een T vormt. Herhaal 8 tot 10 keer.

- Krul je handen naar je schouders zodat je je biceps voelt aanspannen. Herhaal 15 keer.



3. Met je eigen gewicht

Een plankhouding is erg goed om je hele lichaam sterk te maken. Hou het elke dag ietsje langer vol. Zorg dat je benen en armen de hele oefening lang sterk blijven en niet gaan doorhangen. Als je sterker wordt kan je je ook laten zakken tot een push-up, hou je ellebogen dan goed tegen je zij aangedrukt.

4. Beetje Pilates

Het lijkt een eenvoudige oefening, maar als je het een tijdje volhoudt voel je je armen branden. Strek je armen opzij uit ter hoogte van je schouders en maak kleine cirkels. Eerst naar voor, dan naar achteren, dan weer groter, dan weer kleiner. Stop niet tot je écht niet meer kan.

5. Gewoon onderweg

Doe je boodschappen? Neem dan niet de auto maar ga te voet en wandel met je boodschappentassen naar huis. Verdeel het gewicht evenwichtig en hef de tassen om de tien stappen eens wat hoger zodat je je spieren voelt aanspannen.