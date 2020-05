Tiësto (51) wordt papa: wat zijn de voor- en nadelen van op latere leeftijd een kind te krijgen?

Heuglijk nieuws ten huize Tiësto. De 51-jarige dj verwacht samen met zijn vrouw Annika een eerste kindje. Toch opvallend, want de Nederlander is niet meer van de jongsten. “Mannen hebben ook een biologische klok, maar die tikt anders dan bij vrouwen”, vertelt fertiliteitsarts Herman Tournaye. Hij zet de voor- en nadelen van vader worden op latere leeftijd op een rijtje.

Heuglijk nieuws ten huize Tiësto. De 51-jarige dj verwacht samen met zijn vrouw Annika een eerste kindje. Toch opvallend, want de Nederlander is niet meer van de jongsten. "Mannen hebben ook een biologische klok, maar die tikt anders dan bij vrouwen", vertelt fertiliteitsarts Herman Tournaye. Hij zet de voor- en nadelen van vader worden op latere leeftijd op een rijtje.

Vorig jaar nog stapte Tiësto in het huwelijksbootje met Annika, die 28 jaar jonger is dan hij. Ondertussen heeft het duo opnieuw fijn nieuws: ze krijgen binnenkort een eerste kindje. Dat maakte Tijs Verwest - zoals de top-dj echt heet - bekend op Instagram. Wanneer de kleine spruit verwacht wordt, is nog niet bekend.

Tiësto is vast en zeker niet de enige. In ons land is meer dan 1 op de 20 vaders ouder dan 45, zo blijkt uit cijfers van FOD Economie. Dat het voor vrouwen niet slim is om op latere leeftijd kinderen te krijgen, moeten we je niet meer vertellen. Veel minder geweten is dat leeftijd ook bij mannen een rol speelt. “Ze hebben ook een biologische klok, maar die tikt anders dan bij vrouwen”, zegt Herman Tournaye, topdokter en diensthoofd van de fertiliteitskliniek aan het UZ Brussel. “Bij vrouwen raakt de voorraad eicellen op, terwijl de zaadcellen van mannen op den duur foutjes kunnen vertonen."

Een eerste probleem, zegt Tournaye, is dat de kwaliteit van het sperma kan afnemen. “Bij een vijftiger is dat kwaliteitsverschil nog verwaarloosbaar. Iemand die bijna 70 wordt, kan last hebben van aderverkalking en dergelijke, waardoor er wel sprake is van een grote kwaliteitsdaling." Al staat dat niet in steen gebeiteld. Kijk maar naar de voormalige Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Hij is maar liefst 89 en maakte zonet bekend dat hij opnieuw vader wordt. “Als je blakend gezond bent en je bloedvaten in topconditie zijn, kan je zaadcellen blijven produceren”, meent de fertiliteitsarts.

Kopiefoutjes

En toch staat er een maximumleeftijd op het doneren van sperma. Mannen ouder dan 45 jaar worden weer naar huis gestuurd. In het UZ Gent ligt de grens zelfs op 40 jaar. “Enkele studies tonen aan dat er bij oudere papa’s een verhoogd risico is op monogene aandoeningen. Dat zijn erfelijke aandoeningen die ontstaan door een foutje in één gen. Simpel gezegd: de stamcellen in de zaadbal produceren pakketjes DNA, waarbij ze telkens dezelfde info kopiëren. Door de tand des tijds kunnen daar kopiefouten in sluipen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot erfelijke dwerggroei bij het kindje."

“Hoe ouder, hoe groter het risico. Volgens sommige onderzoeken is dat drie tot tien keer groter. Dat lijkt héél veel, maar het gaat om relatief zeldzame aandoeningen. Voor een 50-jarig individu zoals Tiësto is die informatie dus niet relevant. Het is geen reden om op die leeftijd geen kinderen te krijgen. Maar als je met donoren werkt, kan je de lat wat hoger leggen en het risico - hoe klein het ook is - vermijden.”

Autisme en ADHD

Daarnaast zijn er volgens Tournaye aanwijzingen dat kinderen van oude vaders meer kans hebben op autisme, ADHD en schizofrenie. “Het is niet simpel om die link wetenschappelijk te bevestigen. Andere factoren dan de leeftijd kunnen ook een rol spelen. Misschien heeft de vader zelf autisme of ADHD, waardoor hij pas op latere leeftijd aan een partner raakt. Recent zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd waarbij men geprobeerd heeft om die factoren uit te sluiten, en de stelling bleef overeind.”

Toch is dat geen reden voor paniekzaaierij. De meeste risico’s zijn niet zo groot en bij sommigen kan je nog vraagtekens zetten. Bovendien zijn er ook voordelen voor 45-plussers die kiezen om kinderen te maken. “Oudere mannen die een zoon of dochter krijgen met een - vaak jongere - vrouw hebben door de band genomen een goede socio-economische status. Een kind dat terechtkomt in zo’n milieu krijgt voor de rest van z’n leven een beter gezondheidsprofiel met zich mee. Kortom, de situatie is niet zwart-wit. Eerder donkergrijs. Het is belangrijk om de nadelen niet op te blazen."

