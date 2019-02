Thuis sporten achter je computer heeft één groot nadeel Liesbeth De Corte

19 februari 2019

09u02

Bron: Well+Good 0 Fit & Gezond Tegenwoordig is het poepsimpel om thuis te sporten. Gewoon de computer aanzetten en je bent klaar voor een les yoga, pilates of enkele HIIT oefeningen. Handig, toch? Al is er één klein probleempje: omdat je vaak naar je computerscherm kijkt, klopt je houding niet. Oeps!

Heb je niet altijd de tijd (en de goesting) om voor een sportsessie naar de fitness te trekken? Heel begrijpelijk. Gelukkig is dat geen probleem, want er bestaan een heleboel programma’s die je gewoon thuis aan het werk zetten. Ikzelf gebruik af en toe Blogilates. De naam verklapt het al: het is een blog die draait rond pilates-oefeningen. Het fitnesskanaal werd opgestart door Cassey Ho, een vrolijk taterende internetcoach.

Ik moet eerlijk toegevingen dat de work-outs van Cassey Ho me niet alleen spierpijn opleveren, maar ook vaak een pijnlijke nek. Iets wat blijkbaar vaker voorkomt als je een online sportprogramma volgt. En daar is een logische reden voor: je kijkt quasi voortdurend naar je computerscherm, waardoor je sommige oefeningen verkeerd uitvoert. Bovendien is er niemand die je houding controleert en bijstuurt, waardoor je het probleem niet doorhebt.

“Door tijdens het sporten naar een scherm te kijken, maak je de oefening moeilijker. Je wordt immers afgeleid en kunt niet langer enkel en alleen op je eigen houding focussen”, legt sportinstructeur Meghan Takacs uit. “Wil je bijvoorbeeld enkele push-ups uitvoeren? Als je ogen dan richting je scherm gaan, zit je nek niet meer in een rechte lijn met je rug. Dat veroorzaakt pijn aan je nek en rug.”

Wil dat nu zeggen dat je geen sportlessen meer mag streamen? Absoluut niet. Wees gewoon bewust van het probleem en let er op dat je niet gehypnotiseerd blijft staren naar je online lesgever. Een handige tip: kijk eerst even naar het scherm wanneer de instructeur een work-out voordoet. Als je de oefening begrijpt, kan je terugspoelen en jezelf in het zweet werken. Je nek zal je dankbaar zijn.