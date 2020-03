Thuis achter de laptop vanwege het coronavirus? Zo hou je het ergonomisch

Fit & Gezond We moeten vanwege het coronavirus zo veel mogelijk thuiswerken, maar langer dan twee uur achter een laptop werken is ongezond. Hoe voorkom je een laptopbochel?

Loop je op een doordeweekse dag langs een gemiddelde Antwerpse koffiezaak, en je spot zo vijf of zes exemplaren. Mobiele werkers, druk typend op hun laptop. Zich niet bewust van het onheil dat boven hun gebogen hoofden hangt. De kans is namelijk groot dat ze binnenkort worden getroffen door een zere nek, schouders, rug en armen of zelfs een laptopbochel.

En de verkeerde werkhouding leidt niet alleen tot pijnlijke ledematen, maar ook tot extra belasting van de ogen. “Schuin naar een scherm kijken vergt meer inspanning van je ogen, die daardoor sneller achteruit kunnen gaan”, zegt John van Hooft, directeur van het Nedelrandse bedrijf BakkerElkhuizen, ontwikkelaar van ergonomische hulpmiddelen.

In je beeldscherm duiken

“Ruim 70 procent van de remote workers werkt niet ergonomisch”, stelt Van Hooft. “De laptop biedt ons mobiliteit van werken, maar een groot nadeel is dat het toetsenbord vastzit aan het scherm. Wil je het scherm op een goede hoogte zetten, kun je niet meer bij je toetsenbord. Wil je je toetsenbord op een goede positie neerzetten, moet je in je beeldscherm duiken.”

Minder productief

Los van je gezondheid, ben je ook nog eens een stuk minder productief als je in de verkeerde houding werkt. Dit kan tot 17 procent productiviteitsverlies opleveren, blijkt uit onderzoek. Je bent als freelancer dus een dief van je eigen portemonnee als je je werkdagen kromgebewogen achter een laptop slijt.

Maar er is ook goed nieuws. Volgens Van Hooft is een simpele ingreep als een lichtgewicht laptopstandaard en een los toetsenbord al voldoende om zelfs in het café voor een goede werkhouding te zorgen. Hierbij staat het scherm op ooghoogte, op minimaal 50 centimeter van het gezicht. Over die houten caféstoel hoeven we ons niet zo’n zorgen te maken, stelt Van Hooft. “Integendeel, het positieve van een oncomfortabele stoel is dat het ons dwingt om af en toe ons zitvlak te ontlasten en op te staan.” En daar zit volgens Van Hooft de echte winst: neem voldoende ‘pitstops’ en maak geregeld een kleine wandeling om je lichaam en je geest te ontlasten.

Samen met de techexperts van Tweakers en Hardware Info hebben we de beste attributen voor het mobiele kantoor op een rij gezet:

Goede en lichte laptop

Wie veel mobiel werkt wil natuurlijk een laptop die niet al te veel weegt, maar tegelijkertijd krachtig genoeg is om alle taken uit te voeren die je voor ogen hebt. En dan het liefst ook nog tegen een scherpe prijs. De ThinkBook 13s van Lenovo voldoet aan die eisen. Afhankelijk van de uitvoering die je koopt betaal je tussen 750 en 1.000 euro. Daarvoor krijg je een relatief lichte laptop, met een mat scherm - wel zo fijn als je naast een raam werkt.

Laptopstandaard

Laptopstandaards zijn er van duur tot goedkoop. Leuk, zo’n extra usb-poortje in je laptopstandaard, maar niet heel hard nodig. Het ding hoeft namelijk alleen maar je laptop te ondersteunen. De Nexstand K2-laptopstandaard is opvouwbaar en weegt slechts 230 gram, kan in 8 verschillende standen worden gezet en is geschikt voor vrijwel alle laptops. En met 30 euro kost het amper meer dan een stapeltje boeken, waar je je laptop natuurlijk ook gewoon op kan zetten.

Muis

Een goede muis moet lekker in de hand liggen en het altijd doen, ongeacht de ondergrond. De MX Master 3 van Logitech is alweer de derde iteratie in zijn serie en staat bekend als een van de beste die je kunt kopen. Wie iets minder geld uit wilt geven kan ook voor versie 2 gaan, want de verschillen met zijn opvolger zijn niet enorm.

Toetsenbord

Er mag dan Apple in de naam staan, de Apple Magic Keyboard werkt net zo goed met een Windows-laptop. We kiezen voor het model inclusief numerieke toetsen, maar voor wie dat fijner vindt is er ook een smaller exemplaar zonder. De hoofdreden om voor dit toetsenbord te kiezen is het lage gewicht, waardoor hij relatief makkelijk mee te nemen is.

Tweede scherm

Remote werken betekent niet dat je dat fijne extra scherm van de kantoorplek vaarwel moet zeggen. Tegenwoordig zijn er redelijk compacte monitoren die je mee kunt nemen, zodat je ook onderweg met twee schermen kunt werken. De Asus ZenScreen heeft een ingebouwde standaard en sluit je aan op de usb-c-poort van je laptop.

Mini-projector voor presentaties onderweg

Voor kantoorgebruik is de mini-Sony MP-CD1 heel interessant (past in je binnenzak), maar de LG PH550G is de aanrader die in meer omstandigheden inzetbaar is en waar je na het werken ook nog leuk een film op kunt kijken.

Noise cancelling headphone

Ook best fijn als de lokale moedergroep net jouw favoriete werkcafé uitkiest voor de maandelijkse meetup: een koptelefoon met geluidsonderdrukking. Er loopt al enige tijd een strijd tussen fans van Bose en Sony als het aankomt op de beste noise cancelling-koptelefoon. Het ene kamp verkiest de betere geluidskwaliteit van de Sony, terwijl de andere groep het lagere gewicht van de Bose als fijner ervaart. Beiden behoren echter tot de absolute top van de markt.

Powerbank voor laptop

Wie met een smartphone lange tijd ver weg is van een stopcontact weet dat het verstandig is een powerbank op zak te hebben. Die bestaan er gelukkig ook voor laptops, zodat je de werktijd op de accu kunt verlengen. Heb je een wat ouder model, dan kun je bij de Brick van Xtorm terecht, want die heeft dezelfde aansluiting als je stopcontact thuis. Een moderne laptop die via usb-c-stekker laadt kun je met de kleinere powerbank van Mobisun opladen. Alleen aan te raden voor als het echt niet anders kan, want beide powerbanks wegen meer dan de stroomadapter van je laptop.

Een goede tas

Tot slot, in wat voor tas vervoer je al deze kostbare goederen? In een spatwaterdichte anti-dieftaltas met de rits aan de achterkant bijvoorbeeld. Handig aan deze rugtas van Lovnix is het oplaadstation en Audio Jack-ingang, waardoor je je tas een keertje vaker dicht kunt laten.