Think Pink lanceert app om gesprek tussen arts en borstkankerpatiënten te versterken Margo Verhasselt

09 oktober 2019

12u54

Bron: Belga 0 Fit & Gezond De nationale borstkankercampagne Think Pink heeft woensdag de nieuwe app “Think Pink Guide” voorgesteld. Borstkankerpatiënten kunnen daarin hun vragen bijhouden voor hun artsen, waardoor het gesprek tussen patiënt en zorgverlener gemakkelijker verloopt en versterkt wordt.

Gebruikers kunnen in de app op een gestructureerde manier de vragen bijhouden die ze willen stellen aan hun zorgverleners. Tijdens hun afspraken kunnen ze die dan overlopen, afvinken en waar nodig een antwoord ingeven. Het is ook mogelijk om foto’s te nemen van schema’s die bijvoorbeeld de chirurg, oncoloog of borstverpleegkundige tekent, en die te bewaren in de app.

“Als lotgenoot weet ik zelf hoe belangrijk het is om alle vragen die in je opkomen goed bij te houden. Zo heb je na een consultatie niet het gevoel dat je onbeantwoorde vragen hebt”, zegt Think Pink-voorzitter Heidi Vansevenant. “Artsen en borstverpleegkundigen gaven aan de andere kant aan dat ook zij een tool misten om met hun patiënten info en schema’s op een gestructureerde manier te delen. De Think Pink Guide-app is een oplossing voor beide problemen.”

De app is beschikbaar in het Frans en het Nederlands, en is te vinden in de App Store en in Google Play. Voor mensen die minder vertrouwd zijn met een smartphone heeft de Think Pink Guide-app ook een papieren gidsboekje als tegenhanger, dat beschikbaar is via de borstklinieken.