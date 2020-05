Therapeut Esther Perel over onze verhouding met werk in tijden van pandemie: “We beleven een collectieve relatiebreuk”

Fit & Gezond Relatietherapeut Esther Perel (62) draait overuren. Niet alleen bij mensen thuis gaat het mis, maar ook op het werk. “ Je job verliezen is evengoed een relatie die ten einde komt.” Lees een uitgebreid gesprek met de van oorsprong Vlaamse experte die al meer dan dertig jaar een praktijk heeft in New York.

Koppels die elkaar niet meer kunnen uitstaan in isolatie, gescheiden ouders die het niet eens worden over hoe de kinderen moeten omgaan met de coronamaatregelen, mensen met affaires die ineens besluiten hun vaste relatie uit te maken... De digitale spreekkamer van relatietherapeut Esther Perel (62) draait overuren. Maar even vaak melden zich mensen die door de coronacrisis zakelijk in de knel zijn gekomen. “Gisteren nog sprak ik een man die honderd mensen moest ontslaan”, vertelt Perel via Zoom vanuit haar tweede huis in Woodstock in de staat New York, “Ik behandel hem al jaren en had hem nog niet één keer zien huilen. Tot nu.” Het is maar een klein voorbeeld van het idee waar Perel nu al een paar jaar van overtuigd is: dat onze zakelijke relaties minstens zoveel invloed hebben op wie we zijn als onze privérelaties. Perel gaat ervan uit dat iedereen zijn ‘onofficiële cv’ meebrengt naar het werk, in de vorm van je romantische en familiale relatiegeschiedenis.

Een goed voorbeeld is te horen in de eerste aflevering van haar podcast How’s Work?, waarin twee zakenpartners hun relatie bespreken. De twee mannen kennen elkaar uit het leger en gingen ervan uit dat daar de hechte band is gesmeed die ze zakelijk zo succesvol maakt. Maar, laat Perel zien, die band komt in werkelijkheid voort uit de gezinnen waarin ze zijn opgegroeid. De ene was enig kind van een alleenstaande moeder, de andere komt uit een gezin van vijf. “Ze werken zo goed samen”, zegt Perel, “omdat de ene gewend is aan zichzelf te denken, en de ander altijd rekening houdt met anderen. Mensen zeggen vaak tegen me dat ze hun ‘hele zelf’ mee willen nemen naar hun werk. Ik antwoord dan dat ze dat onbewust al doen.”

Geen enkel salaris of secundaire arbeidsvoorwaarde kan slechte verhoudingen op de werkvloer goedmaken

Waarom besloot u naast romantische relaties ook werkrelaties te gaan onderzoeken?

“Ik heb er altijd in geloofd dat de kwaliteit van je relaties de kwaliteit van je leven bepaalt. Dat is zo in je privéleven, maar evengoed op de werkvloer. Om productief, creatief en succesvol te kunnen zijn, moet de relatie met ons werk en de mensen met wie we werken goed zijn. Geen enkel salaris of secundaire arbeidsvoorwaarde kan slechte verhoudingen op de werkvloer goedmaken.”

Er wordt vaak over u gezegd dat u expert bent op het gebied van ‘moderne relaties’. Wat is een moderne relatie?

“Eigenlijk hebben we in de seculiere, westerse samenleving twee manieren om onze identiteit vorm te geven: onze privérelaties en onze werkrelaties. En dat vormgeven is een proces dat nooit ophoudt. Door de opkomst van het individualisme en het wegvallen van gemeenschappen om bij te horen, is onze identiteit onze eigen verantwoordelijkheid geworden. Bovendien geloven we niet meer in het hiernamaals - al het geluk moet tijdens ons leven worden behaald.”

“Daarom gaan we steeds meer van onze relaties eisen: we hebben constant het gevoel dat we onszelf, onze identiteit, moeten verbeteren. We scheiden niet meer omdat we ongelukkig zijn, maar omdat we denken dat we met een ander gelukkiger kunnen zijn. Op dezelfde manier stoppen we niet meer met een baan omdat we het werk niet leuk vinden, maar omdat we denken dat het ergens beter kan. De moderne relatie is onze manier om houvast te vinden in de eindeloze onzekerheid van ons huidige bestaan. En dat is dus een proces dat gevoelsmatig nooit af is.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Waar komt dat onbevredigde gevoel vandaan?

“Kijk, we leven in een tijd die gekenmerkt wordt door eigen keuze en verantwoordelijkheid. Vijftig jaar geleden verlangden we naar meer vrijheid, nu zwemmen we erin; we verdrinken bijna. Want die vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee: we moeten onszelf helemaal ontwikkelen tot ‘de beste versie’. We verwachten van elke relatie dat die de beste versie van onszelf tot wasdom brengt. In romantische relaties, maar net zo goed op het werk. Mensen leggen een enorme druk op het ontwikkelen van hun ‘zelf’ en voelen zich daardoor nooit ‘af’, nooit goed genoeg.”

En nu komt dat opgedrongen ontwikkelen voor veel mensen dus plotseling tot stilstand.

“Precies, dus worden mensen ineens teruggeworpen op zichzelf en zien ze hoe onzeker de wereld om hen heen is. Dat hun identiteit is opgebouwd uit relaties die slechts een schijnzekerheid verschaffen. Immers: zodra het bedrijf waar jij werkt omvalt, valt in één keer een deel van wie jij bent weg. We zien ineens hoe afhankelijk we zijn van een structuur waarop we zelf geen vat hebben. Het tijdelijk verdwijnen van zoveel banen kun je zien als een collectieve relatiebreuk, als een heel ingrijpend verlies in het leven van heel veel mensen. Zeker nu we steeds losser met onze intieme relaties omgaan, neemt de behoefte aan een andere vorm van houvast toe. Veel mensen vinden die in werk. In tegenstelling tot een romantische relatie heb je het min of meer zelf in de hand, en bovendien ben je er gemiddeld veel langer mee bezig.”

Inmiddels wordt de arbeidsmarkt gekenmerkt door twee soorten werkenden: mensen met vaste banen en mensen met losse arbeidsovereenkomsten. Is het verlies van werk voor freelancers even ingrijpend?

“Jazeker. Als mens hebben we behoefte aan veiligheid en vrijheid. Alleen heeft de ene meer tolerantie voor een gebrek aan vrijheid, en de ander meer voor een gebrek aan veiligheid. De laatste soort mensen kiezen vaker voor het ondernemerschap of flexwerken. Velen van hen zijn ineens overgeleverd aan steun van de staat, zo ongeveer het tegenovergestelde van zelfstandig ondernemerschap. Dat heeft eenzelfde weerslag op je identiteit als bijvoorbeeld je minnaar niet meer kunnen zien door coronamaatregelen. Je wordt enorm beperkt in je vrijheid, een deel van wie je bent, verdwijnt.”

“Tijdens deze pandemie zie je eens te meer hoezeer zowel werk- als privérelaties constant onze identiteit bepalen, en hoe je daarmee ook in de knoop kunt komen. Ik spreek mensen die arts zijn, en worden opgeroepen om nu op de intensive care te gaan werken. Ondertussen zegt hun partner: ik wil niet dat je gaat, straks raak je besmet. Dus moeten ze kiezen tussen job en liefde; tussen twee delen van hun identiteit. De keuze zal vermoedelijk ingegeven worden door die relatiegeschiedenis: hebben ze in hun opvoeding en relaties geleerd om voor zichzelf te kiezen of voor anderen? Zijn ze zorgzaam, of meer gericht op hun eigen geluk?”

Ondertussen zijn er natuurlijk nog veel meer mensen die het zich helemaal niet kunnen permitteren in deze periode na te denken over hun prioriteiten, omdat ze simpelweg moeten werken om brood op de plank te krijgen

Denkt u dat onze collectieve relatie met werk door de coronacrisis zal veranderen?

“Zeker. Ik denk dat mensen veel meer gaan inzien dat werk niet alleen is wat ze doen, maar ook wie ze zijn. En net zoals mensen in deze tijd sneller geneigd zullen zijn hun privérelaties te herdefiniëren — wil ik nog bij mijn partner blijven of niet; wat verwacht ik eigenlijk van vriendschappen? — zullen ze ook hun relatie met werk eerder evalueren. Rampen functioneren als accelerators: het leven blijkt eindig en kwetsbaar, en met dat inzicht worden voor veel mensen ineens de prioriteiten duidelijker.”

“Ondertussen zijn er natuurlijk nog veel meer mensen die het zich helemaal niet kunnen permitteren in deze periode na te denken over hun prioriteiten, omdat ze simpelweg moeten werken om brood op de plank te krijgen. Zij houden zich niet bezig met identiteitsvorming en de kwaliteit van werkrelaties. Het gebrek aan bescherming voor de kwetsbaren wordt op dit moment pijnlijk duidelijk. Als ik hoor over alle mensen die mijn cliënten moeten ontslaan, weet ik: zij hebben geen vangnet.”

Biedt de coronacrisis kans op meer gelijkheid?

“Dat zou mooi zijn, maar dat denk ik niet. Die enorme druk op alles uit jezelf halen is sterk verbonden met een kapitalistisch systeem. Met een economie en samenleving die niet omkijkt naar de medemens, maar alle deelnemers alleen maar opjut om harder te werken en door te groeien. Hier in de VS is het ieder voor zich, zonder steun of bescherming. Dat wordt eens te meer duidelijk in deze situatie. Het verschil tussen die groepen — tussen arm en rijk, grof gezegd— gaat alleen maar groter worden de komende tijd, vrees ik. Zeker in Amerika.”

Wie is Esther Perel?

• Esther Perel (62) is een van oorsprong Vlaamse relatieherapeut die al meer dan dertig jaar een praktijk heeft in New York.

• Ze werd wereldwijd bekend met haar boek ‘Erotische intelligentie’ (2006, vertaald in bijna dertig talen). Daarin onderzoekt ze de paradox tussen het verlangen naar veiligheid en spanning binnen relaties.

• In 2017 volgde ‘Liefde in verhouding’, een genuanceerde blik op overspel.

• Ook in 2017 lanceerde ze de podcast ‘Where Should We Begin?’, waarin je kunt meeluisteren met therapiesessies in haar spreekkamer.

• Eind 2019 begon ze met de podcast ‘How’s Work?’, waarin ze eenzelfde methode hanteert, maar met zakelijke ‘duo’s’: collega’s, werkgevers en werknemers, mensen met een familie-bedrijf.

In ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je nog veel meer interessante artikels over het effect van corona op onze gezondheid en sociaal leven.

Lees ook:

Dromen van virologen of monsters die je aanvallen? “Zelfs nachtmerries helpen coronastress te verwerken” (+)

Krijgen we door corona allemaal smetvrees? Dit zijn de echte symptomen en zo breng je rust in je hoofd (+)

Slaaparts Inge Declercq is fan van meer telewerk: “Denk aan hoe vroeg we opstaan om voor de files op het werk aan te komen” (+)