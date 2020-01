Theedrinkers leven langer én gezonder Liesbeth De Corte

10 januari 2020

10u47 6 Fit & Gezond Theeleuten wereldwijd kunnen zichzelf op de borst kloppen. Hun favoriete drankje heeft een heilzame werking en is mogelijks het geheim voor een lang én gezond leven. “Belangrijke nuance: het gaat alleen om thee gemaakt van de theeplant.”

In quasi elk kantoor vind je twee kampen terug: de koffiedrinkers versus de liefhebbers van thee. Allebei zijn ze ervan overtuigd dat hun favoriete drankje de overduidelijke winnaar is, de beste opkikker of simpelweg het beste brouwsel. Maar theefanaten hebben nu een nieuw wapen in de strijd. Een studie van de Chinese Academy of Medical Sciences heeft een verband aangetoond tussen het drinken van thee en een lang, gezond leven.

En ze leefden nog lang en gelukkig ...

Meer dan 100.000 Chinezen namen deel aan het onderzoek. Er werd een onderscheid gemaakt tussen mensen die minstens 3 keer per week thee dronken en mensen die nooit of minder dan 3 keer per week van het drankje slurpten. Gemiddeld werden ze allemaal 7 jaar gevolgd.

De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad European Journal of Preventive Cardiology. Wie geregeld een kop thee zet, zou gemiddeld 15 maanden langer leven dan mensen die thee afzweren. Daarnaast liepen ze 20% minder risico op een beroerte tout court, en 22% minder risico op een beroerte die fataal afloopt. In totaliteit hadden ze 15% minder kans om te overlijden.

Die cijfers werden nog eens bevestigd door een tweede studie bij 14.081 mensen. Zij werden tijdens een periode van ongeveer 13 jaar 3 keer ondervraagd over hun eet- en drinkgewoontes. Opnieuw werden er verschillen gevonden tussen theedrinkers en de rest: zij liepen 39% minder risico op een niet-fatale beroerte, 56% minder risico op een fatale beroerte en 29% minder risico om te overlijden.

Harde bewijzen

Koffiedrinkers zijn misschien in shock. Loes Neven - voedingsexpert bij het Vlaams Instituut Gezond Leven - is dat niet. “Bij het opstellen van de vernieuwde voedingsdriehoek hebben we gecontroleerd wat de effecten zijn van verschillende voedingsmiddelen op onze gezondheid. Ook thee hebben we onder de loep genomen. We zijn daarvoor gaan spieken bij onze noorderburen: de Nederlandse Gezondheidsraad had eerder al vastgesteld dat groene én zwarte thee heel wat voordelen te bieden hebben”, vertelt ze ons.

Volgens Neven hebben haar Nederlandse concullega’s zelfs straffere bewijzen. “De nieuwe Chinese studie is gebaseerd op observaties en interviews. Zij hebben vastgesteld dat mensen die geregeld thee drinken ook langer leven. Dat is een verband, geen oorzaak-gevolg-relatie. Met andere woorden kunnen ze niet met 100 procent zekerheid zeggen dat het warme drankje zorgt voor een langer leven, omdat andere factoren een rol kunnen spelen. De Nederlandse gezondheidsraad heeft zich daarentegen gebaseerd op rct-studies, oftewel experimenten waarbij men proefpersonen bewust wel of géén thee liet drinken. Zij merkten op dat groene en zwarte thee een positieve impact had op de bloeddruk en het cholesterolniveau.”

Groen versus zwart

Opvallend: de wetenschappers van de Chinese Academy of Medical Sciences waren vooral onder de indruk van de groene thee. Bij zwarte thee vonden ze geen significante verschillen. Dat ligt volgens hen aan het feit dat Chinezen volledig verknocht zijn aan groene thee, en er maar een beperkt aantal liefhebbers van zwarte thee deelnamen aan het onderzoek. Neven vermoedt dat er nog iets anders aan de hand is. “Bij groene thee kan je sneller profiteren van de gunstige effecten. Heel concreet: 3 kopjes per dag leveren al een positief effect. Bij zwarte thee gaat het om 5 koppen per dag.”

Dat komt volgens de voedingsexpert omdat je in groene thee meer bio-actieve stoffen vindt dan in zwarte thee. “We weten allemaal dat planten bomvol vitaminen en mineralen zitten, maar daarnaast bevatten ze nog een heleboel andere stoffen die een positief effect hebben op de gezondheid. Die worden omschreven als bio-actieve stoffen, zoals flavonoïden en polyfenolen.”

Is het drinken van thee onmisbaar voor een lang en gelukkig leven? Waarschijnlijk niet, stelt Neven. “Die bio-actieve stoffen zitten natuurlijk ook in andere plantaardige voedingsmiddelen. Het is vooral belangrijk om door de dag gevarieerd te eten en af te wisselen tussen verschillende groenten en fruit. Wel raad ik aan om af en toe een glas water om te ruilen voor een kop thee. Het liefst zonder suiker, weliswaar. Belangrijke nuance: dan heb ik het niet over kruidenthee of muntthee. De gezondheidseffecten zijn alleen maar bewezen voor thee gemaakt van de theeplant.”