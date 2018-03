Teveel pijn van je menstruatie is niet normaal en hoef je niet 'te verbijten' evd

17 maart 2018

12u02

Het zijn nooit de leukste dagen van de maand, maar sommige vrouwen zien meer dan gemiddeld af van hun menstruatie. Zonder een pijnstiller komen ze de eerste dagen niet door. Volgens gynaecoloog Judith Huirne leggen vrouwen zich te snel neer bij die pijn.

Vrouwen blijven thuis van het werk, moeten 's nachts uit bed om zich te gaan verschonen en worden letterlijk ziek van de krampen. En toch gaan we er niet mee naar de dokter, het is iets wat elke vrouw moet doorstaan, lijken we wel te hebben meegekregen. Geen goed idee, volgens Judith Huirne. Huirne is gynaecoloog en gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van goedaardige aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen. Dat gaat meestal over goedaardige gezwellen of myonomen - een vleesboom in de volksmond - die de helft van de vrouwen tussen de veertig en vijftig hebben. Maar het kan ook bij jonge vrouwen voorkomen. Hevige pijn bij de menstruatie kan een teken zijn van zo'n gezwel. Huirne vertelt in NRC dat ze ongerust is over de tendens om hevige pijn bij menstruatie te 'verbijten'.

Waarom gaan we dan niet naar de dokter?

Huirne denkt dat het komt door het taboe dat nog op gynaecologische problemen rust. Vrouwen praten inderdaad amper over hun menstruatie of over gynaecologische kwesties met elkaar. Enkel na een bevalling durven moeders onderling wel eens open te zijn over de pijn achteraf, de verandering van menstruatie. Maar zelfs dan is het toch iets dat je voornamelijk zelf oplost, eventueel met een beetje hulp van dokter google. We vinden menstrueren nog steeds iets vies, iets dat we liever in het geheim doen. Zie jij ooit vrouwelijke collega's heel openlijk hun tampon of maandverband meenemen naar het toilet? Nee toch? Meestal gaat er een handtas mee of wordt één en ander in de mouw verstopt. Waarom eigenlijk?

Hoe vroeger, hoe beter

Nochtans is het belangrijk om een myonoom zo vroeg mogelijk op te sporen. De operaties zijn steeds minder ingrijpend. Als je nog weinig last hebt, is het nu meer de gewoonte om te wachten. Maar als je nog jong bent en nog een kinderwens hebt, kan je misschien toch al beter ingrijpen. "Als je lang wacht en het wordt een grote operatie, dan moeten vrouwen een half jaar wachten om de baarmoeder te laten genezen om zwanger te geraken.", zegt Huirne. Ze begrijpt de angst wel. Vroeger was er bij ernstige myonomen slechts één oplossing, de baarmoeder verwijderen, een zeer zware operatie. Maar dat hoeft niet meer zo te zijn. Waarom krijg je het? "Dat weten we niet", zegt Huirne. Een combinatie van factoren, die je niet kan voorzien.