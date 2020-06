Terug naar de fitness? Personal trainer geeft tips om veilig indoor te sporten

“Je hebt de fitnesstoestellen enkele maanden moeten missen, en dat voel je aan je lijf en je spieren”, zo steekt Gudrun Hespel (28), personal trainer en één van de populairste fitbloggers in België, van wal. “Veel mensen zullen enkele stappen achteruit hebben gezet. Zelfs als ze thuis hebben gesport. Actief blijven door te joggen of door work-outs uit te voeren in je living, is nog iets anders dan trainen met gewichten. Je kan dus niet verwachten dat je fysiek nog even ver staat als twee maanden geleden.”

Spiergeheugen

Hespels ultieme tip: begin rustig. “Deed je veel krachttraining? Start dan met iets lichtere gewichten. Bij cardio-oefeningen kan je proberen om te bewegen met een iets lagere hartslag. Zo geef je je lichaam de tijd om weer te wennen aan het sporten.”

“Het goede nieuws: gelukkig groei je relatief snel naar je oude niveau. Dat heb je te danken aan je spiergeheugen. Hoe meer ervaring je hebt met sporten, hoe sneller je weer vertrokken bent. Iemand die nog maar een maandje een abonnement had bij de fitness, moet opnieuw van nul beginnen. Maar een topsporter die een maand heeft stilgelegen, kan al na enkele dagen weer op z'n oude niveau staan."

Opletten voor blessures

Waarom is het zo belangrijk om er niet als een uitgelaten duracellkonijn in te vliegen? Er zijn twee redenen, stelt de fitfluencer. Door het kalmpjes aan te doen, voorkom je dat je een hele week rondloopt met spierpijn én verklein je de kans op blessures. Hespel: “Veel mensen hebben wekenlang moeten telewerken. Door meer tijd achter hun bureau of in de zetel te spenderen, worden spieren minder soepel en flexibel. Het is dus essentieel om je spieren goed op te warmen voor je begint te sporten, om te vermijden dat je blessures krijgt. En vergeet achteraf de coolingdown niet."

“Ik ben een grote voorstander van dynamisch stretchen. In tegenstelling tot bij statische stretch-oefeningen ga je je spieren niet losmaken door een bepaalde houding vast te houden, maar door vloeiende bewegingen te maken. Nog een handige manier om jezelf op te warmen in de fitness, is door 10 minuten stevig door te wandelen op de crosstrainer.”

Niet sporten met spierpijn

Het klinkt cliché, maar Hespel raadt ook aan om te luisteren naar je lichaam. “Welke oefeningen zijn net uitdagend genoeg, en welke zijn te zwaar? Het kan ook zijn dat je iets langer stijf bent na je sportsessie. Wacht dan even voor je weer naar de fitness gaat, en maak een wandeling tegen de spierpijn. Dat is beter dan de hele tijd stilzitten.”

Ook al ben je nog zo gemotiveerd om opnieuw te sporten, als je spierpijn hebt, gun je jezelf best de tijd om even te recupereren. “Stijfheid wijst eigenlijk op spierschade. Microtrauma’s op de spieren, noemen ze dat ook. En je spieren hebben tijd nodig om te herstellen zodat ze sterker kunnen worden. Een klein beetje spierpijn is geen probleem. Echt hevige spierpijn is een signaal dat je spier wat meer rust nodig heeft om te herstellen. In dat geval kan je beter andere spieren trainen of focussen op actief herstel zoals wandelen, fietsen of zwemmen.”

Wees niet egoïstisch en ontsmet het fitnesstoestel voor én na Personal trainer Gudrun Hespel

Kortom, je bezoek aan de fitness zal er iets anders uitzien dan enkele maanden geleden. Maak het jezelf niet te moeilijk, en doe het iets rustiger aan. En let daarnaast op de hygiëne, benadrukt de personal trainer. “In de fitness waar ik vroeger ging sporten, waren de mensen redelijk lui. Ze legden niet eens de gewichten weer op hun plaats nadat ze die gebruikt hadden. Dus nu moeten ze die terugleggen én afkuisen? Ik hoop écht dat mensen dat doen. Een warme oproep: denk aan je medemens. Wees niet egoïstisch en ontsmet het fitnesstoestel voor én nadat je het gebruikt.”

“Als je er niet op vertrouwt dat andere sporters hun toestel hygiënisch achterlaten, kan je er een handdoek op leggen. Zo ben je zeker dat jij geen zweet achterlaat, en voorkom je dat de bacteriën op het toestel in aanraking komen met jouw huid. En neem een tweede handdoek mee om het zweet van je gezicht en lichaam te vegen."

Een mondmasker in de fitness kan, maar het lijkt geen handige oplossing. “Aangenaam is dat niet”, zegt Hespel. “Het is beter om met je handen van je gezicht te blijven. Gebruik je elleboog of een handdoek om zweet weg te vegen. Vergeet niet: we mogen opnieuw naar de fitness, maar hygiëne blijft prioriteit nummer één.”

Wie is Gudrun Hespel?

• 28 jaar

• Klinisch psychologe, bekende fitblogger en auteur van ‘The Fittest You’

• Sinds september 2019 heeft ze haar eigen groepspraktijk opgericht, ook The Fittest You genaamd

