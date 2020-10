Partena Gesponsorde inhoud Terug mooie tanden zonder diep in je zakken te graaien? Dit zijn de voordelen van tandprotheses Aangeboden door Partena

08 oktober 2020

Wil je weer met een stralende glimlach door het leven gaan? Dan is een tandprothese misschien een goede oplossing. Voor de prijs moet je het alvast niet laten, want Partena Ziekenfonds betaalt tot wel 80 procent van de prijs van je tandprothese terug!

Een gezond gebit is heel belangrijk. Plan dus jaarlijks een tandartsbezoek en laat naar je tanden kijken. Wie elk jaar naar de tandarts gaat, zal ook geen bijkomende kosten moeten betalen bij zijn bezoek het volgende jaar.

Wie desondanks één of meerdere tanden verliest, wordt vaak een tandprothese aangeraden. De verloren tanden worden dan vervangen door kunsttanden of valse tanden. Tegenwoordig zie je haast het verschil niet meer tussen een kunsttand en een natuurlijke tand. Met een tandprothese kom je weer voor de dag met een stralende glimlach!

Een tandprothese vs. een tandimplantaat

De twee worden al eens met elkaar verward, maar tandprotheses en tandimplantaten zijn erg verschillend. Bij een tandimplantaat worden de wortels van de tand vervangen en de tandprothese wordt als een kapje over de natuurlijke kroon geplaatst. Een tandprothese kan dus bevestigd worden op je tandimplantaten, of op je eigen tand. Deze dienen dan als steun, verankering of stabilisatie van de tandprothese.

Verschillende soorten tandprothesen

Er zijn verder ook verschillende soorten tandprothesen. Welke tandprothese je kunt kiezen, hangt af van je resterende tanden en de eventuele aanwezigheid van tandimplantaten. Indien je verschillende opties hebt, zal waarschijnlijk het comfort en de prijs van de tandprothese je uiteindelijke beslissing bepalen.

Je hebt vaste en uitneembare tandprothesen. Vaste tandprothesen komen in de vorm van bruggen of kronen. De uitneembare prothesen komen in drie varianten:

- Plaatprothese: de valse tanden zijn opgesteld op een kunstharsplaat.

- Skeletprothese: de tanden zijn opgesteld op een metaalframe. Deze prothese is compacter, sterker en comfortabeler.

- Overkappingsprothese: Onder de prothese zitten nog twee of meerdere eigen tanden of implantaten die overkapt zijn met een metalen kroon om zo extra stabiliteit aan de tandprothese te verlenen.

Wie twijfelt over welk type tandprothese het best bij hem past, kan om raad vragen bij zijn tandarts. Samen kan je dan op zoek gaan naar de beste oplossing!

Het belang van mondhygiëne

Als je je tandprothese goed onderhoudt, kun je er sowieso jaren mee verder. Een goed onderhoud begint bij een goede mondhygiëne.

- Reinig steeds goed tussen de tanden. Dit kan met een tandenstoker, maar ook met interdentale borsteltjes. Indien de ruimte te klein is voor een tandenstoker of interdentale borstels, kun je opteren voor floss.

- Poets ze goed! Uiteraard twee keer per dag, liefst met een elektrische tandenborstel.

- Ga regelmatig naar je tandarts voor een controle. Hoe vaak dat moet gebeuren, spreek je best met hem of haar af.

Tot 80% terugbetaald door Partena Ziekenfonds

Verzorg je je tanden goed en laat je ze jaarlijks nakijken door de tandarts? Dan beloont Partena Ziekenfonds je als je toch in de problemen komt. Met een terugbetaling tot 80 procent van de kostprijs van je tandprothese, brug, kroon of implantaat, tot 1.250 euro per persoon per jaar. Dankzij Dentalia Plus, de tandverzekering die je heel wat kopzorgen bespaart. Laat je dus niet afschrikken door de prijs van een tandprothese!

Met Dentalia Plus zorgt Partena Ziekenfonds voor jou en jouw gebit. Blader snel door hun gratis gids vol nuttige informatie over orthodontie en tandcorrecties voor meer informatie. Lees hier ook meer over de wettelijke terugbetaling voor tandprothesen.