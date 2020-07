Tekentijd, dus oppassen geblazen. Katrien (55) heeft al 17 jaar de ziekte van Lyme: “Ik mis mijn leven”

Fit & Gezond De zomer is in volle gang. Tijd om weer te genieten van zonlicht, gezonde buitenlucht en de natuur. Helaas zijn we niet alleen, ook teken profiteren maar wat graag van de zomerkriebels. 17 jaar geleden kwam Katrien Meganck (55) in contact met zo’n beestje. Hoe klein dat mormel ook was, des te groter de impact. Het kost veel energie, maar voor één keer wil ze praten over de ziekte van Lyme, die haar leven verwoest heeft.

Als succesvolle actrice trad ze op in de grootste schouwburgen. Ze had veel vrienden en droomde ervan om mama te worden. Tot haar lichaam plots opgaf. Wat volgde, was een lijdensweg die duurt tot vandaag. “Alsof ik al 17 jaar een heel zware griep heb die elke dag erger wordt, zo leg ik aan mensen uit hoe ik mij voel. Ik heb non-stop pijn, ben altijd uitgeput en heb een rolstoel nodig voor grote verplaatsingen. Ik moet me door de dag slepen, maar het allerergste is het sociale isolement. Mijn dagen spelen zich bijna volledig af binnen de vier muren van mijn appartement. Ik mis mijn leven.”

“Ik ben altijd actief en nieuwsgierig geweest. Ik zou zo graag nog eens naar een theatervoorstelling of een museum gaan, maar de ziekte maakt dat nauwelijks mogelijk. Hoe ik me fysiek voel, klopt niet met wie ik vanbinnen ben. Het besef dat er geen hoop op beterschap is, maakt me kapot.”

Nooit ziek

“Het begon tijdens de repetities voor een voorstelling in 2002. De regisseur belde om te vragen wat er aan de hand was. Het viel hem op dat ik stil en afwezig was. Het klopte dat ik me slechter voelde dan normaal, maar ik had er niet bij stilgestaan dat anderen doorhadden dat ik ziek was. Ik had last van spierpijn en concentratieproblemen, maar ik dacht dat het vanzelf voorbij zou gaan.”

“Ik was nog nooit ziek geweest. Ik had zelfs geen vaste huisarts. Als actrice kende ik mijn lichaam door en door. Het was een internationale productie, ik herinner me dat we met de ploeg gingen zwemmen in het meer van Zürich. Ik was altijd heel sportief geweest, nu raakte ik amper vooruit. Toch panikeerde ik niet. Ik vertelde niemand hoe ik me voelde, verbeet de pijn en dacht dat het zou overgaan. Dat najaar is alles pijlsnel bergaf gegaan. Ik kreeg een zware darminfectie, vermagerde zienderogen en voelde me doodziek. Omdat ik zo verzwakt was, had het theater een understudy meegestuurd naar een speelreeks in Berlijn. Na de eerste voorstelling begaf mijn lichaam het helemaal. Het voelde alsof ik zou sterven. De diagnose van de dokter luidde dat ik een burn-out had en vijf maanden thuis moest blijven om te rusten. Dat vond ik raar, want ik voelde me helemaal niet overwerkt, wel ziek. Ik had geen ervaring met de medische wereld en vertrouwde op de expertise van de dokter. Nu weet ik beter. Als iemand me toen naar een ziekenhuis gestuurd had, was alles misschien anders gelopen. De situatie was zo erg dat ik niet meer kon stappen. Ik smeekte om hulp, maar de dokter zei dat ik elke dag tien minuutjes moest oefenen, dat het zou beteren.”

Ik zag verschillende dokters, maar niemand kon helpen Katrien Meganck

“Verbetering kwam er niet, integendeel. Stilaan groeide het besef dat de diagnose van de dokter niet klopte en dat er meer aan de hand moest zijn. Na die vijf maanden ben ik bij vrienden ingetrokken, omdat ik niet meer voor mezelf kon zorgen. Daar werd ik geholpen en kon mijn lichaam recupereren, zodat ik weer een beetje kon stappen. Ik voelde me hoopvol en zag licht aan het einde van de tunnel. Maar zodra ik weer alleen ging wonen, verslechterde mijn toestand. Ik was compleet uitgeput en had over mijn hele lichaam zware ontstekingspijnen. Ik zag verschillende dokters, maar niemand kon helpen. Ik ging zelfs in therapie om te kijken of er geen mentale oorzaak was. Na twee jaar zei de therapeute dat ze me niet meer kon helpen: ‘Ik weet niet wat je hebt. Je had al lang genezen moeten zijn.’”

Niet gehoord

“Op een gegeven moment kwam ik bij een neuroloog terecht. Hij nam mijn klachten serieus, maar de tests brachten geen soelaas. Zijn diagnose: CVS en fibromyalgie. Daarna heb ik jarenlang revalidatieprogramma’s gevolgd, ik werd er alleen maar zieker van. Die periode was mentaal heel zwaar. Ik werd niet gehoord, niet begrepen, en ik moest me constant verantwoorden voor mijn ziekte. Bij CVS wordt er vaak van uitgegaan dat de ziekte tussen je oren zit. Intussen weet men dat het wel een ernstige fysieke aandoening is.”

“Eén van de zwaarste momenten was toen ik besefte dat ik nooit moeder zou worden. Vlak voor mijn ziekte leerde ik een man kennen in Cuba, maar ik heb hem nooit opnieuw kunnen opzoeken. Eenmaal de veertig voorbij moest ik me erbij neerleggen dat een gezin voor mij niet weggelegd was. Tot op de dag van vandaag heb ik het moeilijk om dat te aanvaarden. Ik bleef zoeken naar verklaringen. Bij elke nieuwe behandeling groeide de hoop dat ik ooit zou genezen, ook al belandde ik in het ziekenhuis met een aanval van spierspasmen en raakte mijn rechterbeen verlamd. Jarenlang bleef ik geloven dat ik weer zou acteren. Vorig jaar heb ik de strijd opgegeven.”

De puzzelstukjes pasten in elkaar

“De juiste diagnose heb ik pas gekregen in 2011. Ik had mijn laatste hoop gesteld op professor De Meirleir, één van de weinige artsen die het bestaan van de chronische vorm van de ziekte van Lyme niet in twijfel trekt en die sommigen controversieel noemen. Ik had een behandeling bij hem lang afgehouden, maar omdat mijn toestand bleef achteruitgaan, heb ik mijn spaargeld gebruikt om een aantal tests te laten doen die het ziekenfonds niet terugbetaalt. Hij was het die na al die jaren zag dat mijn zenuwstelsel aangetast is door de borreliabacterie, die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Een tweede onafhankelijke diagnose in Duitsland bevestigde dat. Toen pasten alle puzzelstukjes in elkaar. Ik herinnerde me een aanhoudende rode vlek op mijn kuitbeen waarvan ik nooit de oorzaak begrepen had. Nu weet ik dat het een tekenbeet geweest moet zijn, opgelopen tijdens het paardrijden.”

Sinds vorig jaar ben ik gestopt met alle medicatie en lig ik weg te kwijnen. Alle moed op beterschap heb ik laten varen Katrien Meganck

“Eerst hielp professor De Meirleir me aansterken met voedingssupplementen, daarna startte hij een behandeling met antibiotica. Ik ken veel lotgenoten die dankzij zijn aanpak hun ziekte onder controle kregen. Ik zag hen aansterken, hun studies of werk hervatten, zelfs kinderen krijgen. Bij mij sloeg de behandeling niet aan. Wie er vroeg genoeg bij is en een sterk immuunsysteem heeft, kan de celdeling van de bacterie stoppen. Voor mij kwam de hulp te laat. Ik bleef zieker worden. Vorig jaar zei de arts me dat hij niks meer voor mij kon doen. Sindsdien ben ik gestopt met alle medicatie en lig ik weg te kwijnen. Voor het eerst in zeventien jaar heb ik de moed op beterschap laten varen. De overheid maakt niet genoeg geld vrij voor lymeonderzoek. Ik weet zeker dat er ooit een remedie komt, al is het voor mij waarschijnlijk te laat. Ik ben moegestreden. De eenzaamheid en het aftakelingsproces zijn dodelijk. Ik ben afhankelijk van de goodwill van mijn vrienden. Een deel is afgehaakt. Ik neem hen dat niet kwalijk, al doet het pijn. Velen voelen zich machteloos. Of ze hebben het te druk met hun leven, wat ik snap. Op sommige dagen heb ik alleen ­contact met de buitenwereld via Facebook. Dat herinnert me aan alles wat ik niet meer kan. Op goede dagen probeer ik naar de kinesist te gaan of een koffie te gaan drinken. Daarna is het erger, krijg ik een aanval van spasmen en moet ik in het donker liggen tot de pijn betert. Soms kom ik drie dagen na elkaar mijn appartement niet uit.”

“Ik ben bang voor de toekomst. Ik wil me er niet bij neerleggen dat dit mijn leven is, maar de harde waarheid is dat ik geen keuze heb. Ik heb me jarenlang geëngageerd in een patiëntenvereniging voor lotgenoten – ook daar heb ik nu de energie niet meer voor. Ik klamp me vast aan elk straaltje hoop, probeer geluk te vinden in de kleine dingen. Meer kan ik niet doen.”

Wat zeggen experts?

Vaak krijgen patiënten zoals Katrien eerst de ­diagnose CVS of fibromyalgie, omdat de ­symptomen (extreme vermoeidheid, spier- en ­gewrichtspijnen) dikwijls soortgelijk zijn, maar voor deze aandoeningen werd tot nu geen ­duidelijke fysieke oorzaak gevonden, terwijl lyme veroorzaakt wordt door de ­borreliabacterie. Een infectie met die bacterie kan je opsporen via een bloed­onderzoek. De chronische vorm van lyme wordt niet officieel erkend door de medische wereld.

Tinne Lernout van het Belgisch instituut voor ­gezondheid Sciensano: “Alle artsen zijn het eens over het bestaan van klachten bij deze chronische ­patiënten, maar over de oorzaak is geen consensus. Lang na een tekenbeet kunnen nog klachten zoals gewrichtspijn optreden omdat de infectie destijds nooit behandeld is geweest. Bij patiënten die na een correcte diagnose en behandeling nog steeds klachten hebben, spreken we van het post-lymeziektesyndroom, wat een reactie van het immuunsysteem op de infectie kan zijn.”

Beter voorkomen dan genezen

Ga je wandelen in de natuur? Dan kan je het best kleding met lange mouwen en broekspijpen dragen. Check jezelf daarna op teken. Maar wat als je toch gebeten bent? Tinne Lernout: “De efficiëntste manier om een teek te verwijderen is met een tekenkaart of -koevoet. Belangrijk is om een eenvoudige trekbeweging te maken, de teek niet te draaien of te manipuleren en het wondje te ­ontsmetten. Wie na een paar dagen tot een maand na de beet symptomen van ­infectie ­opmerkt (een rode uitbreidende kring of ­griepachtige symptomen) kan beter een arts raadplegen.”

Meer info over preventie en behandeling vind je op de website van tekenbeten.be.