Te weinig koolhydraten of vetten eten kan even schadelijk zijn als te veel

23 januari 2020

10u03

Vet- en koolhydraatrijke voedingspatronen worden al een tijdje aan de schandpaal genageld omdat ze heel wat nadelen hebben voor je gezondheid en je risico op vroegtijdig overlijden verhogen. Dan maar met z'n allen op een vet- of koolhydraatarm dieet? Ook niet zo'n goed idee blijkbaar. Nieuw onderzoek van de Harvard University heeft immers aangetoond dat minder vetten en koolhydraten eten je levensduur niet verlengt en zelfs kan verkorten als je ze alleen uit ongezonde voeding haalt.

Uiteraard lijdt het geen twijfel dat minder slechte koolhydraten zoals wit brood, pasta, fastfood en slechte vetten als rood vlees op je menu zetten, goed is voor je gezondheid en je zullen helpen om wat kilootjes te verliezen. Er is daarentegen minder bekend over de effecten op je gezondheid van diëten met weinig koolhydraten en/of weinig vetten op lange termijn.

Een belangrijke maatstaf om het effect op je gezondheid na te gaan, is je levensduur. Daarom wilden de onderzoekers van de Harvard University achterhalen of die koolhydraatarme en vetarme diëten nu net jaren aan je leven toevoegen of dat je er moet inboeten.

Daarvoor analyseerden ze de voeding- en gezondheidsgegevens van 37.233 volwassenen Amerikanen met een gemiddelde leeftijd van 49,7 jaar. Van de 4.866 mensen die tijdens het verloop van de studie overleden, maakten de wetenschappers een analyse van hoeveel koolhydraten en vetten ze aten, en of ze die uit gezonde of ongezonde bronnen haalden.

6 à 7% hoger risico op overlijden

Wat bleek? Mensen die een koolhydraatarm of vetarm dieet volgden leefden niet langer dan degenen die dat niet deden. De deelnemers die hun koolhydraten daarbij uit ongezonde voedingsmiddelen haalden, denk aan snoep, koekjes of wit brood en pasta, liepen 7% meer risico op vroegtijdig overlijden. De personen die hun vetten uit slechte bronnen haalden zoals rundvlees, varkensvlees en zuivel die veel verzadigde vetten bevatten, hadden 7% meer kans op vroegtijdig overlijden.

Het was al geweten dat een teveel aan koolhydraten ontstekingen in het lichaam en de insulineresistentie verhoogt. Nu blijkt echter dat minder, maar slechte koolhydraten op je menu zetten hetzelfde effect heeft. Dat beaamt ook voedingsdeskundige Sandra Bekkari. “Koolhydraten zijn niet slecht, we moeten gewoon de goede eruit kiezen en de juiste hoeveelheid ervan eten. Die in suiker en koekjes zijn niet aan te raden, maar in talloze andere producten zoals volkoren graanproducten, peulvruchten en fruit zitten wel gezonde koolhydraten met vitamines, mineralen en vezels die ons lichaam nodig heeft.”

Diëten met een laag vetgehalte, maar grotendeels bestaande uit verzadigde vetten dragen dan weer bij aan een hoog cholesterolgehalte, waardoor het risico op hartaandoeningen en beroertes toeneemt. Het immens populaire ketodieet, dat bijna alle koolhydraten bant maar wel bepaalde vetten toelaat en beroemdheden als Kourtney Kardashian onder zijn fans mag rekenen, bleek eerder niet alleen onhoudbaar om te volgen, maar op lange termijn ook ongezond voor je lichaam.

Helaas zijn die voedingsmiddelen van lage kwaliteit vaak veel goedkoper, waardoor mensen men een laag inkomen of opleidingsniveau ondanks hun inspanningen om koolhydraten en vetten te beperken, toch geconfronteerd worden met een hoger risico op overlijden. Daarom adviseren de onderzoekers dat beleidsmakers nog meer inspanningen moeten doen om gezonde voeding goedkoper te maken zodat die voor iedereen betaalbaar wordt.