Te weinig geslapen? Zo overleef je de werkdag Nathalie Tops

21 juni 2018

08u04

Bron: Aangeboden door Goed Gevoel 5 Fit & Gezond Je kon het boek dat je aan het lezen was maar niet wegleggen. Je kinderen zijn nog te jong om zich te realiseren dat slaap een kostbaar goed is. Gisteren was het net iets té gezellig op café. De schaapjes huppelden lustig in het rond, terwijl de slaap uitbleef. Wat de reden van je slaaptekort ook mag zijn: het is een feit, net zoals de werkdag die zich aandient. Hoe je die overleeft, lees je hier.

Drink koffie, maar met mate

Dé redder in tijden van nood (en wallen), dat is het zwarte goud in je kopje vast en zeker. Met te weinig slaap op de teller ben je al snel geneigd om non stop bij te tanken. Doe geen moeite: onderzoek heeft helaas uitgewezen dat het oppeppende effect niet eindeloos is. Na twee kopjes zou je het maximum der mogelijkheden van cafeïne bereikt hebben. Bovendien kan een overdosis koffie je nerveus of zelfs hyper maken. Ook dan zal je er niet in slagen om je te concentreren.

Eet slim

Een beetje moe, dat is het ideale excuus om te zondigen met een flinke portie comfort food. We pleiten allemaal schuldig, maar bevorderlijk voor je lijf is het allerminst. Die donut, portie frietjes of lekkere vette hamburger werken immers juist contraproductief, want na de suikerrush volgt het diepe suikerdal. De bijhorende energiedip krijg je er gratis en voor niets bij.

Wat je wel eten mag? Proteïnes, en dan wel in de vorm van eieren of magere yoghurt, volkoren granen en gezonde vetten als avocado. Eet ook liever meerdere maaltijden per dag dan een grote. Die zal je namelijk nog suffer maken dan ervoor.

Doe de power nap

Tenminste, als geniepig even slapen een optie is op jouw werkplek (lees: je geen risico loopt om al snurkend betrapt te worden). Je tukje mag niet langer dan twintig minuten duren, wil je enig verfrissend effect ervaren.

Maak een ommetje

Niet in de mogelijkheid om even je ogen te sluiten? Neem dan af en toe een pauze van tien tot vijftien minuten. Blijf niet achter je bureau blijven suffen, maar gebruik je tijd om even een wandelingetje te maken (en neen, niet richting snoepautomaat). Zonlicht geeft je hersenen het signaal dat het dag is (en ze dus moeten werken), terwijl wat frisse lucht je zal helpen om je focus te hervinden.

Water, water en nog eens water

En niet alleen als je slaaptekort te wijten is aan een te gezellige avond op café met net iets te lekkere wijn. Omdat dehydratatie en vermoeidheid sterk verweven zijn met elkaar, doe je er goed aan om voldoende water te drinken. Bonus: het geeft je de gelegenheid om je benen te strekken, wat eveneens activerend werkt. Twee vliegen in een klap!

Regel je workload

Als het écht je dag niet is, stel je de moeilijkste taken beter uit tot morgen. Moeheid resulteert niet alleen in onoplettendheid ('Oeps, verkeerde ontvanger!'). Omdat slaapgebrek inwerkt op de frontale cortex, doet het je creativiteit dalen en tast het je beslissingsvermogen aan. Om nog maar te zwijgen over de schrijffouten die ongemerkt je teksten en mails in sluipen.

Kruip niet té vroeg in je bedje

Proficiat, je hebt de werkdag overleefd! Linea recta bed in dan maar? Liever niet. Hiermee zal je je slaap-waakritme enkel nog meer verstoren, en loert een slaapprobleem (bij herhaling) om de hoek. Zoek je bed hoogstens een uurtje vroeger op. Omdat het lichaam zelf de hoeveelheid diepe slaap - oftewel het belangrijkste slaapstadium - zal uitbreiden, is dat voldoende om te recupereren.