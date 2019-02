Te voet op gladde wegen? Met deze tip ga je niet onderuit Timon Van Mechelen

01 februari 2019

13u50 0 Fit & Gezond In de auto kruipen met gladde wegen is alvast geen pretje, maar als wandelaar ben je nog extra kwetsbaar voor pijnlijke valpartijen. Al is er een tip waarmee je gekneusde of gebroken ledematen kunt vermijden.

Het mag er dan misschien wat belachelijk uitzien, maar als een pinguïn stappen blijkt dé manier te zijn om niet onderuit te gaan op een gladde ondergrond. Dat raden Duitse artsen trouwens al jaren aan. Wandel langzaam met kleine pasjes en zet je voeten iets verder uit elkaar dan wanneer je normaal wandelt. Verdeel je gewicht ook niet op beide benen, wat mensen automatisch doen tijdens het stappen, maar verleg het zwaartepunt telkens naar je voorste been. Net als een pinguïn dus.

Nog cruciaal is dat je geen schoenen met een gladde zool draagt. Kies in de plaats voor een paar met wat meer grip en liefst wat groeven in. Als je niet anders kunt dan bijvoorbeeld een paar kostuumschoenen te dragen naar het werk, kun je met schuurpapier kort even over de zool gaan. Dat maakt de zool wat stroever waardoor je minder snel zult uitglijden.