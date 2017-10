Te veel sporten verhoogt risico op hartaanval, met name bij blanke mannen Karolien Koolhof

Bron: AD.nl 0 thinkstock Fit & Gezond Het is letterlijk mogelijk om jezelf dood te sporten, zo ontdekten wetenschappers uit Californië. Met name blanke mannen die wekelijks meer dan 7,5 uur sporten, hebben volgens hen namelijk bijna twee keer zoveel kans op een hartaanval.

De onderzoekers volgden 3.175 mensen gedurende 25 jaar, verdeeld in drie groepen: mensen die weinig sporten (minder dan 150 minuten per week), mensen die gemiddeld sporten (tussen de 150 en 450 minuten per week) en mensen die veel sporten (meer dan 450 minuten per week). Wat hen opviel, was dat met name de blanke mannen die veel sporten (meer dan 7,5 uur per week) er slecht vanaf komen. Hun risico op een hartaanval bleek maar liefst 86 procent hoger dan bij de andere onderzochte mensen. Bij donkere mannen zagen ze dat effect niet, bij vrouwen was het te verwaarlozen.

Volgens de onderzoekers zou dat verhoogde risico veroorzaakt worden door het feit dat veel sporten zorgt voor druk op de kransslagaders, wat vervolgens weer kan leiden tot aderverkalking. Dit, in tegenstelling tot de oorspronkelijke verwachtingen: "We hadden verwacht dat een hoger niveau van fysieke inspanning op den duur zou leiden tot minder aderverkalking", aldus onderzoeker Deepika Laddu.

Niet stoppen

Mede-auteur en cardioloog Jamal Rana waarschuwt wel om de bevindingen niet te gebruiken als een excuus om niet meer te sporten: "In deze studie is niet gekeken naar het soort aderverkalking. Het zou kunnen gaan om de meer stabiele variant, waarbij het minder waarschijnlijk is dat die hartproblemen veroorzaakt. De studie raadt dus niet aan om te stoppen met sporten."





De onderzoekers willen nog verder onderzoek doen naar de verschillen tussen blanke en donkere mannen. Daarbij willen ze in kaart brengen wat er precies voor zorgt dat er verschillen zijn in de verkalking van de aderen.

