Te veel sporten kan ervoor zorgen dat je meer eet, slechter presteert en andere financiële keuzes maakt

29 september 2019

11u02

Bron: CNN 0 Fit & Gezond Trop is te veel en te veel is trop. En die leuze blijkt ook bij het sporten te kloppen. Je hersenen overbelasten met fysieke activiteit zou er namelijk toe leiden dat je slechtere keuzes maakt wat betreft voeding en financiën.

Dat blijkt althans uit een studie die zonet verscheen in het tijdschrift ‘Current Biology’. Voor dat onderzoek werden twee groepen atleten gevraagd om zich aan een 9-wekenschema te houden. De ene groep volgde een normaal trainingsschema, de andere moest overmatig trainen gedurende 3 weken van het programma.

Wat bleek? Niet alleen presteerde de laatste groep atleten slechter op de fietstest die ze moesten afleggen na 3 weken, de MRI’s van hun hersenen vertoonden ook meer vermoeidheid in het cognitieve controlegedeelte van het hersensysteem. “Cognitieve controle betekent in deze situatie het vermogen om te blijven trainen, ondanks belemmerende factoren zoals spierpijn”, vertelt een van de auteurs van het onderzoek Bastien Blain van de University College London. “En we hebben ontdekt dat er een intellectuele component betrokken is bij het sporten die een eindig vermogen heeft. Je kunt het dus niet voor eeuwig gebruiken.”

Met andere woorden: je hersenen raken opgebrand en beïnvloeden het vermogen van je lichaam om te blijven sporten. Maar dat is niet alles. Door dat deel van de hersenen te overbelasten, verminderde ook het vermogen om verleidingen te weerstaan. “De atleten kregen bijvoorbeeld de vraag of ze liever nu € 10 kregen, of € 50 binnen een halfjaar. De groep die hun lichaam overbelast hadden, kozen in vergelijking met de andere groep veel sneller voor de onmiddellijke beloning.” Kortom, te intensief sporten kan ervoor zorgen dat je andere financiële keuzes maakt.

Less is more

Al moet er wel een kanttekening gemaakt worden bij het onderzoek. In de studie is er immers alleen maar naar duursporters gekeken. Of de resultaten ook gelden voor de gewone man in de straat, daar is het gissen naar.

Uit eerdere studies bleek wel al dat sporten ervoor kan zorgen dat je net meer eet. Dat komt omdat mensen die plots beginnen te sporten ook meer honger hebben. Ze gaan de voordelen van het bewegen dus tenietdoen door hun suikerreserves weer aan te vullen waardoor ze niet afvallen maar net aankomen.