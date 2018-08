Te veel sporten is slecht voor de mentale gezondheid TVM

10 augustus 2018

08u10

Bron: The Independent/Metro/EOS Wetenschap 0 Fit & Gezond De positieve gevolgen van sporten op onze fysieke en mentale gezondheid staan buiten kijf. Maar volgens een nieuwe studie bij maar liefst 1,2 miljoen Amerikanen blijkt dat er ook iets bestaat als te veel sporten. Al moet je daar wel al heel ver voor gaan.

De onderzoekers van de universiteit van Yale en Oxford kwamen tot die opvallende conclusie door data van 1,2 miljoen Amerikanen in alle 50 staten te analyseren. Er werd onder andere rekening gehouden met de leeftijd, geslacht, ras, relatiestatus, inkomen, opleidingsniveau, werk, BMI en fysieke en mentale gezondheidsgewoontes van de deelnemers. Er werd ook rekening gehouden met eventuele depressies in het verleden en op het moment van het onderzoek.

Aan de deelnemers werd gevraagd om een schatting te maken van het aantal dagen dat ze zich de voorbije maand slecht gevoeld hadden, door stress, depressie en andere emotionele problemen. Ze moesten ook invullen hoeveel ze gesport hadden, wat ze dan net hadden gedaan, hoeveel keer per week ze gesport hadden en hoelang ze het volgehouden hadden.

3 tot 5 keer per week 45 minuten sporten is ideaal

Zo ontdekten ze dat je uit 45 minuten sporten, en dat drie tot vijf keer per week, de meeste voordelen haalt voor je mentale gezondheid. Gemiddeld hadden de deelnemers zich 3,4 dagen per maand slecht gevoeld. Wie helemaal niets van sport deed gedurende het onderzoek, voelde zich gemiddeld 1,5 dag per maand extra slecht. Nogmaals een bewijs dus dat sporten wel degelijk goed is voor onze mentale gezondheid, zoals ook al bleek uit andere onderzoeken. Zo toonde een grootschalige Noors-Amerikaanse studie, die werd gepubliceerd in de American Journal of Psychiatry, vorig jaar nog aan dat sporten kan helpen om depressie en angststoornissen te voorkomen.

Maar hoe vaak en hoe veel je sport, speelt ook een rol. Zelfs 90 minuten per dag sporten heeft nog altijd positieve gevolgen, maar (top)sporters die meer dan drie uur per dag in de weer zijn, hebben een slechtere mentale gezondheid dan wie helemaal niet aan sport doet. De auteurs van de studie suggereren dat wie zo extreem veel sport, misschien ook obsessieve karaktereigenschappen heeft waardoor ze sneller een slechte mentale gezondheid ervaren.

“Hoe meer sport, hoe beter, wordt nog altijd verondersteld. Maar onze studie toont aan dat dat niet altijd het geval is. Tenminste niet als het gaat over mentale gezondheid. Meer dan 23 keer per maand sporten of langer dan 90 minuten per sessie, wordt net geassocieerd met een slechter mentaal welzijn,” legt Adam Chekroud, assistent-professor in de psychiatrie aan de universiteit van Yale en één van de auteurs van de studie, uit.

“Daarnaast hebben we ook ontdekt dat wie aan teamsport doet, zich het minst vaak slecht in zijn of haar vel voelt. We veronderstellen dat sociale activiteiten de veerkracht versterken en de kans op depressie verminderen doordat sociale terugtrekking en isolatie vermeden worden.”

Conclusie

Zoals met alles geldt ook voor sporten dat je er beter niet mee overdrijft. Maar laat dit artikel vooral geen excuus zijn om niet meer te bewegen. Sporten is en blijft goed voor ons lijf én geest, ga er gewoon niet te ver in.