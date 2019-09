Te veel neerzitten kan de vorm van je hart veranderen NA

24 september 2019

10u07

Bron: Mind Body Green 0 Fit & Gezond Anno 2019 is de kans groot dat je te veel neerzit. Vlamingen zitten gemiddeld zelfs 8,3 uur per dag neer, dat is 57% van hun dag, slaapuren niet meegerekend. En dat dat nefast is voor je gezondheid bleek al uit verschillende studies. Te lang neerzitten zou namelijk gelinkt worden aan een verhoogde bloeddruk, een hoge bloedsuikerspiegel, meer lichaamsvet rond de taille en hoger risico op hart- en vaatziekten. Maar een nieuwe studie toont nu ook aan dat het de vorm van je hart kan veranderen.

Om de relatie tussen lichaamsbeweging en de vorm van je hart te onderzoeken, vergeleken de auteurs van het onderzoek met een echografie de harten van meer dan 160 volwassen mannen. De mannen werden verdeeld in vier groepen: langeafstandslopers, mannen die aan American Football doen, de Tarahumara (een groep inheemse boeren van Amerika die in de staat Chihuahua in Mexico wonen en bekend staan om hun langeafstandslopen) en volwassenen met een sedentaire levensstijl.

De resultaten, die gepubliceerd werden in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), toonden duidelijke verschillen tussen de hartvormen van de vier groepen mannen. Zo ontdekten de onderzoekers op de echografieën dat langeafstandslopers en de inheemse boeren lange hartkamers hadden en dunne wanden, twee aanpassingen die hen helpen om lang te rennen.

Ter vergelijking: de harten van de footballers, maar vooral die met de zittende beroepen, vertoonden dikkere hartkamerwanden en kortere hartkamers die veel breder waren, oftewel: hun harten waren ronder van vorm. Bij de footballers zou dat volgens de onderzoekers komen doordat er voldoende bloed naar de hersenen moet stromen om het bewustzijn te behouden tijdens intensieve activiteiten; de mannen met een sedentaire levensstijl lijken deze hartvorm te hebben door hun gebrek aan lichaamsbeweging.

En hoewel het vermogen van ons hart om van vorm te veranderen een evolutionaire aanpassing is, zeggen de auteurs dat het bij de sedentaire mannen schadelijk kan zijn en de kans op hypertensie en hart- en vaatziekten vergroot.

Het goede nieuws? Volgens de auteurs kan je je hart opnieuw zijn normale vorm aannemen door de juiste levensstijlveranderingen. Ze stellen voor om wat vaker te lopen, fietsen of zwemmen om je uithoudingsvermogen te verbeteren en je hart gezond te houden.