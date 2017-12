Te veel gegeten gisteren? Wat je vandaag dan best op het menu zet ND

Een kleine indigestie aan het kerstdiner overgehouden? In plaats van je een hele dag schuldig te voelen of je voor te nemen 2 weken alleen maar sla te eten, is er een efficiëntere manier om de schade in te perken. Diëtiste Keri Gans van The Small Change Diet geeft enkele tips.

De reflex om de dag erna extra weinig te eten, is net geen goed idee, weet diëtiste Keri Gans. Na een dag of avondje overeten komt het er net op aan om je metabolisme goed te laten draaien en ervoor te zorgen dat het niet op een lager pitje begint te draaien.

Hou je daarom de dag na het overeten aan je normale eetpatroon, zonder dat je uit schuldgevoel allerlei dingen gaat schrappen. Wel kan je kleine gezonde aanpassingen doen, zoals een dressing op basis van olijfolie in plaats van vette mayonaise, of fruit in plaats van ijs als dessert. Zet ook genoeg vezels op het menu, om je vertering goed te laten werken. Maar ga zeker niet minder eten, want dan zal je metabolisme nog trager werken.

Drink doorheen de dag veel water en zorg voor wat beweging. Ga een eindje wandelen of vervroeg je sportsessie met een dag, als je eigenlijk van plan was om de volgende dag te gaan.

Nog een extra tip: kruip op tijd onder de wol. Een vertraagd metabolisme door slaaptekort kan je nu wel missen, en het zal er alleen maar voor zorgen dat je toch opnieuw te veel gaat eten. Lief zijn voor je lijf is dus de enige goede oplossing na een avondje te veel van het goede. Volgende keer beter.