Taylor Swift had het, maar niemand zag het: hoe kan je een eetstoornis herkennen? Liesbeth De Corte

24 januari 2020

18u08 0 Fit & Gezond Taylor Swift heeft verteld dat ze met een eetstoornis geworsteld heeft. Moedig, die getuigenis, en toch ook een beetje verrassend. Want al is de zangeres erg slank, ze is nooit graatmager geweest. “Het is een groot misverstand dat iemand met een eetstoornis altijd vel over been is”, stelt een expert. Hoe herken je een eetstoornis dan wel en hoe kan je helpen?

“Ik ben er helemaal niet trots op, maar er zijn momenten geweest waarop ik een foto van mezelf zag waarop mijn buik er te dik uitzag of dat iemand zei dat ik precies zwanger was. En dat zette me aan om mezelf een beetje uit te hongeren - om gewoon te stoppen met eten.” In ‘Miss Americana’ - de nieuwe documentaire op Netflix over Taylor Swift - vertelt de zangeres dat ze in het verleden met een eetstoornis geworsteld heeft.

Je kan natuurlijk niets anders dan respect hebben voor die openhartige getuigenis, maar toch komt het bij velen aan als een verrassing. De Amerikaanse is immers altijd slank geweest, maar niet méér dan dat. “Het is een groot misverstand dat iemand met een eetstoornis altijd graatmager is”, zo valt Inneke Meeusen, diëtist en expert in eetstoornissen, met de deur in huis. “Je kunt evengoed een normaal gewicht hebben, en toch met anorexia of boulimia kampen. Een eetstoornis kan je niet altijd zien of afleiden van iemands gewicht.”

Alarmsignalen

Het cijfer op de weegschaal is dus niet altijd een signaal. Maar wat dan wel? Kan je een eetstoornis überhaupt opmerken? Toch wel, maar het is niet gemakkelijk, stelt Meeusen. Op deze symptomen kan je alvast letten:

• Vaak neemt een eetstoornis een sluipende start. In eerste instantie worden vooral voedingsmiddelen geschrapt, vanwege de calorieën. Geen cola of snoep meer, bijvoorbeeld. “Maar op een bepaald moment neemt het eetgedrag de overhand. Iemand met een eetstoornis zal dan per se meewillen naar de supermarkt, om te controleren wat er in de winkelkar terechtkomt. Of ze staan op je vingers te kijken in de keuken en hameren erop dat je geen room of boter gebruikt. Zo'n gedrag moet je goed in het oog houden”, waarschuwt Meeusen.

• Ook de eetmomenten an sich worden problematisch. “Merk je dat je zus weinig eet, en maak je een opmerking? Dan krijg je meteen een boze reactie in je schoot geworpen. Het onderwerp ‘voeding’ ligt heel gevoelig en zal gemakkelijk ruzie uitlokken", legt de expert uit. “Bovendien zullen mensen met een eetstoornis al snel excuses zoeken om niet mee te moeten tafelen. Dat geldt zeker voor familiefeesten of uitjes op restaurant.”

• Meeusen: “Heeft iemand de gewoonte om na een maaltijd stante pede naar het toilet te lopen? Dan is het mogelijk dat hij of zij gaat braken."

• Ook als je kind, broer, zus of vriend(in) plots minder vaak afspreekt, kan dat een alarmsignaal zijn. “Ze gaan zich afzonderen van de vriendenkring. Sociale contacten gaan namelijk vaak gepaard met eten en drinken”, zegt Meeusen. “Bovendien overheerst deze ziekte je gedachtegang volledig. Van ‘s ochtends tot ‘s avonds kunnen mensen met een eetstoornis alleen maar denken aan eten. Niet mogen eten, honger hebben, toch een hapje nemen en vervolgens getroffen worden door schuldgevoel. Dat is zo overheersend dat er geen ruimte meer is voor plezier of gewone smalltalk.”

• Zelfs het karakter kan veranderen, vooral als je aan tafel zit. “Dan neemt de eetstoornis de bovenhand”, aldus de expert.

• Meeusen: “Stel dat mensen toch afvallen, gaan ze hun gewichtsverlies willen verstoppen door verhullende kledij te dragen.”

• Mensen met een binge eating disorder of boulimia hebben ook te kampen met eetbuien. “Dat gaat niet alleen over zoete lekkernijen. Mensen met boulimia eten soms ook bevroren dingen of voeding in blik op, omdat ze op dat moment verdrietig zijn en alles zouden eten om dat gevoel weg te duwen. Zie je systematisch eten verdwijnen uit de voorraadkast? Of vind je soms verpakkingen in de slaapkamer? Dan kan dat ook een teken aan de wand zijn.”

• “Er is ook vaak sprake van perfectionisme: ze kunnen het werk voor school of job niet loslaten. Natuurlijk zijn er ook perfectionisten die geen eetstoornis hebben, dus je moet vooral zien of deze karaktertrek voorkomt in combinatie met andere factoren.”

• Nog volgens de expert kan het zijn dat sommige mensen met een eetstoornis een extreme bewegingsdrang ontwikkelen. “Ze willen plots fanatiek sporten of kunnen thuis niet meer stilzitten. Denk aan: elke dag het huis drie keer stofzuigen, de trap op- en aflopen, nog eens gaan wandelen, stiekem sit-ups uitvoeren in de slaapkamer tot zelfs rechtstaand televisie kijken, om nog enkele extra calorieën te verbranden.”

Topje van de ijsberg

Als je vermoedt dat iemand in je omgeving kampt met een eetstoornis, kan je het best een gesprek aanknopen. Hoe moeilijk dat ook is. “In het begin zal iemand met een eetstoornis in de ontkenningsfase zitten. Hij of zij is nog heel loyaal aan die eetstoornis en wil niet dat er iets verandert. De ziekte is immers maar het topje van de ijsberg. Het is niet de kern van het probleem, maar een manier van omgaan met psychische problemen of trauma’s”, verklaart ze. “Daarom is het belangrijk dat je vooral begrip toont en veel ondersteuning geeft. Ga vooral geen dingen achter de rug doen - zoals stiekem extra room door de soep mengen. En vooral: wacht niet met hulp in te schakelen, maar doe dat zo snel mogelijk.”