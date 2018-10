Tandenknarsen is niet zo onschuldig als je denkt Liesbeth De Corte

22 oktober 2018

17u55

Bron: Glamour 0 Fit & Gezond Sta je soms op met vervelende hoofdpijn, een stijve nek en een pijnlijke kaak? Weet dan dat je bijlange na niet de enige bent. De boosdoener: tandenknarsen.

Iedereen kent wel iemand die knarsetandt. Misschien is het je lief die je ‘s nachts wakker houdt door de tanden op elkaar te klemmen, je collega die onder stress vreemde geluiden voortbrengt of misschien wel jijzelf. Bruxisme, zo wordt de gewoonte ook genoemd, is niet alleen irritant voor omstaanders, maar is ook erg nefast voor je tanden en je kaaklijn.

“Tandenknarsen is één van de voornaamste oorzaken van kaakpijn”, vertelt Richard Marques, een tandarts die heel wat bekenden waaronder Rita Ora op zijn tandartsstoel krijgt. “Vaak doen we het tijdens onze slaap of wanneer we onder stress lijden”, zegt hij nog aan het Britse magazine Glamour.

Op het eerste gezicht geen groot probleem, zou je denken. Maar als je er je geregeld schuldig aan maakt, is het schadelijker dan je denkt. “Je tandglazuur en de gevoeligheid van je gebit lijdt eronder, en het werkt slijtage van je tanden in de hand. En het kan leiden tot pijn in de kaak en dus tot nekpijn en hoofdpijn.”

Botox

Jammer genoeg kan je dit gedrag niet echt afleren. Volgens Marques is ‘s nachts een tandenbeschermer dragen de beste optie. “Een ander alternatief is acupunctuur omdat deze techniek je spieren helpt ontspannen. Ook hypnose is een mogelijkheid.” Als laatste redmiddel suggereert hij een botoxbehandeling, omdat dit ook een spierontspannend middel is.